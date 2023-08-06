智己 LS6 再发新车预告：费迪南粉、莫奈青、维米尔黄、拉斐尔茶四种车身配色

IT之家 8 月 6 日消息，昨日晚间，智己汽车 CEO 刘涛通过微博预告了新车 LS6 外观设计的更多信息，号称要“挑战中型 SUV 的颜值巅峰”。

据称，该车具有“国际范”“艺术感”：组建了全球化的创意设计研发团队，汇聚“全球潮流尖端”City Life Style 的创作灵感与艺术探索；配色从全球各大艺术家及其作品中汲取灵感，将使新车成为“City Walk 移动的艺术品”。

此次官方公开了智己 LS6 的四种配色，分别为费迪南粉、莫奈青、维米尔黄、拉斐尔茶。

IT之家此前报道，上汽智己 LS6 目前已经完成工信部申报。根据官方此前预热信息，这款新车将在成都车展（8/9 月）首发亮相。

根据智己 LS6 的申报信息来看，这款车型长宽高分别为 4,904/1,988/1,669 mm，轴距 2,950 mm，定位中大型 SUV，采用 800V 碳化硅平台，搭载 100 度三元锂电池包，双电机版官方续航 706 公里。

动力方面，智己 LS6 可选单电机、双电机版本，双电机车型最高车速 252 公里每小时，零百加速 3.5 秒内，电池由宁德时代与上汽合资的企业上汽时代提供。

此外，刘涛在上月末也通过亲测的形式放出了智己 LS6 的充电数据，他在特来电 1000V / 600A 液冷超充桩进行了测试，最终耗时 19 分钟补能 547 公里（SOC 从 2％到 80％），期间充电功率最高达到了 388kW。

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