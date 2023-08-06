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中央政法委：境外电信诈骗手段更具隐蔽性、迷惑性，坚持依法从重打击

2023/8/6 11:43:28 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：远洋
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IT之家 8 月 6 日消息，据《经济日报》消息，中央政法委日前召开全体会议，提出坚持系统治理、依法治理、源头治理，依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益。

IT之家附重点内容如下：

近年境外电信诈骗重点特征

  • 境外电信网络诈骗集团打着“高薪招聘”的幌子，诱骗、恐吓普通人从事诈骗活动，并形成暴力拘禁、人口贩卖等一系列黑色产业链，损害人民群众生命财产安全。这些诈骗活动具有手段多样、胁迫毒辣、金额庞大的特征，令人愤慨。

  • 境外电信网络诈骗集团组织严密、分工明确，呈现多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工等有组织犯罪特征。

  • 诈骗集团手段日趋多样，利用区块链、元宇宙、虚拟货币、AI 智能等新技术新业态，不断更新犯罪工具，更具隐蔽性和迷惑性。

具体处置措施

  • 对境外网络电信诈骗必须依法从重打击，坚决维护人民群众切身利益，坚决维护社会公序良俗，坚决维护法治威严。

  • 执法部门需加强国际执法合作，同相关国家合力开展联合打击行动，全力铲除电诈窝点，解救被困人员，将犯罪势力及其组织人员绳之以法。

  • 执法部门应当借鉴已有的联合执法模式，探讨成立打击境外电信网络诈骗的常态化合作机制，对不法分子形成长期有力震慑，维护我国与相关国家友好合作大局。

  • 公安、金融、电信、互联网等部门应当协同发力，应用先进技术手段，履行监管主体责任。要从线下着手压缩线上作案空间，组织集中排查处置涉诈高危电话卡、银行卡，清理关联互联网账号，畅通网络举报途径。深挖彻查与境外勾结的境内犯罪团伙，全力切断偷渡通道。

  • 公安司法部门要进一步加强宣传教育，不断提高人们识别防范电信网络诈骗的意识和能力。尤其是对初入社会的年轻人，要引导他们擦亮眼睛，警惕侥幸心理和从众心态，在脚踏实地服务社会中寻求立身之道。

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