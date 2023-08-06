手机信号数据显示：24 小时之内，1.7 万人进入涿州

IT之家 8 月 6 日消息，据央视新闻，河北涿州地区面临洪水灾害袭击，当地常驻人口逾 60 万，受灾人数超过 13 万。

通过手机信号数据可见，8 月 1 日-2 日之间，几乎 24 小时之内，涿州市新增了 1.7 万个外地手机信号，其中有 1 万人从外省赶往涿州，72 小时之内超 3 万人从外地赶往灾区。

据报道，有来自山东、河南、内蒙古、江苏、北京等地的多支救援队进入灾区进行救援，其中来自周边山东、河南、北京等地的人员占了上述手机信号中的 80%，也有西南、西北等偏远地区人员前往。

在涿州当地的手机信号中，经算法确认，从 31 日开始当地近百名当地快递员、外卖员一天超 2 次往返当地最危险的地方，每次停留超过半小时，每天都在不同街道穿梭。

另据IT之家此前报道，截至今日上午，已有立讯精密、广汽集团、亚马逊中国、TCL、菜鸟、奇瑞控股、长安汽车（含深蓝、阿维塔、合资品牌）、长城汽车、小鹏汽车、哪吒汽车、顺丰速运、苹果、比亚迪汽车、拼多多、创维、字节跳动、海信、海尔等中外企业宣布捐赠物资驰援灾区，或针对自家产品提供免费检测、维修等多项服务。

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