Nexon：虚幻 5 射击网游《第一后裔》测试延期至 9 月 19 日

IT之家 8 月 6 日消息，Nexon Games 近日宣布，旗下基于虚幻 5 开发的射击网游《第一后裔》第一轮开放测试由原本计划的 8 月 22 日-28 日推迟至 9 月 19 日-25 日，对应北京时间为 9 月 19 日 15:00 起，9 月 25 日 14:59 止。对此，官方表示需要更多时间使各大平台的测试环境能够具有更佳的稳定性。

此次测试面向所有玩家，参与测试的玩家可在游戏内获得奖励，且所有玩家都可获得一个限量版的“社交动作（social motion）”，等级达到 20 级之后，还可在游戏正式发布后获赠定制版的背包挂件。

IT之家此前报道，《第一后裔》游戏将登陆 PlayStation 4/5、Xbox Series S|X、Xbox One 游戏主机以及 PC 平台，是一款免费的第三人称合作射击动作类 RPG 游戏。玩家可在游戏中继承未知力量及通过角色成长对抗侵略者守护人类个性十足的角色、劲爆的枪战、收集道具、丰富的成长要素、精彩纷呈的故事剧情，以及四人合作模式。

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