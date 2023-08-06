应急管理部：“地震云”、宏观动物异常与地震没有一一对应关系

IT之家 8 月 6 日消息，应急管理部今日通过官方微博对涉及“地震云”等谣言进行辟谣。

据称，云形成的整个过程都是在大气圈当中完成的，而地震是发生在岩石圈里面，所以没有足够的科学依据证明，云可以预示地震的发生。

至于网上所谓的“地震云”，主要是高积云与层积云两种。高积云的出现说明天气很好，层积云的出现代表会有降雨，与地震没有一一对应的关系。

而那些看似怪异的“放射云”“排骨云”“鱼鳞云”等，也都只是几种常见的云彩，气象学上都有合理的科学解释：它们只是碰巧出现在了某次地震前，不具备地震预测作用。

此外，动物异常的因素多种多样，宏观动物异常与地震没有一一对应的关系。

另外，中国地震台网也通过官方微博提醒，“果树二次开花”“地震云”都是自然界中的一些特殊现象，与地震没有关系。

IT之家此前报道，8 月 6 日凌晨，山东德州平原县发生 5.5 级地震，多地有震感。今日上午，成都高新减灾研究所发布了各大手机、电视品牌开启内置“地震预警”功能的教程，不少国产手机手机内置地震预警功能，而苹果三星等品牌无内置功能。苹果客服回应称，iPhone 内置地震预警功能仅在地震比较频繁的国家和地区提供，国内需打开“振动”开关搭配第三方地震预警 App 使用。

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