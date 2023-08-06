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首页 > 游戏之家>游戏快报

艺画开天 APRG 游戏《凡应》公布 PV，登陆 PC、主机、移动端

2023/8/6 14:59:38 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 6 日消息，由墨界游戏打造的大型长篇叙事幻想题材动作扮演游戏《凡应》公布 PV，计划登录 PC 端、主机端、移动端等多个平台

IT之家查询得知，艺画开天于 2020 年成立了子公司武汉墨界科技有限公司，并在广州设立分公司；于 2021 年成立广州游戏自研团队一线成员均来自网易、腾讯等国内游戏大厂。

《凡应》游戏简介：

净海人生来只知道前进，在这个世界里，沙海的洪流自北向南不断奔涌，陆地稍纵即逝，人们只能生活在名为“隆舶”的生物脊背上，遵循“不进则坠”的古老神谕。

 在游戏中，你将扮演主角傀人，探索广袤的净海世界，与那些传奇人物一起，寻找自己的命运。 种种自然生态在你面前呈现，勾勒出这世界的独特与奇妙；无数奇观冒险等你亲身体验，揭开被历史掩埋的纷争和隐秘。

伴随游戏剧情的推进，各方势力逐一登场，千百年的暗流涌动即将迎来变局，豪夺还是守护，欲望还是信念，聆听内心最真实的召唤，这一切的抉择终将交由你手。

 踏上征途的凡星，我们等待你的到来。

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