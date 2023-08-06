拼多多上线“加油涿州图书”专场：为受灾商家提供延迟发货政策，推出“加油包”图书盲盒

IT之家 8 月 6 日消息，拼多多官宣今日推出为涿州图书加油的专场活动，用户在搜索框中输入“加油涿州图书”或“+++”之后，即可进入专场页面。

据官方介绍，京津冀地区暴雨导致多家出版机构位于河北省涿州市的库房损失严重，当地西南物流中心有超百余家企业受影响。为此，拼多多针对部分受灾地区店铺实施了延迟发货政策，并向受影响店铺了解情况、提供帮助。

该活动上线中图网、时代华语、六彩云端等多家店铺的“加油包”：由数本图书、部分文创产品组成一个盲盒，官方称“均为非泡水图书”。

IT之家此前报道，淘宝、京东、菜鸟等电商平台也针对涿州受灾图书商家推出相应促进恢复经营、尽量降低损失的一系列活动：

菜鸟在涿州附近仓库开设“图书应急专仓”，开放超 5000 平米的场地并协调运力；同时还将提供河南、武汉等地图书产业链附近的仓库，为涿州受灾图书商家提供分仓服务，协助商家将新书就近入仓。

淘宝紧急上线“涿州图书专场”，涵盖涿州受灾书、受灾书店、爱心传递、受灾现场四大版块，为更多受灾小店的书籍推广，展现受灾地区的现场视频。

京东推出“加油涿州书库”专场售书活动，通过减免相应的运营费用为受灾商家进一步降低成本、提供帮助。

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