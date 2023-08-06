EVO 2023《拳皇 15》总决赛中国选手“小孩”曾卓君夺冠

IT之家 8 月 6 日消息，在今日举行的 EVO LasVegas 世界格斗大赛《拳皇 15》总决赛中，中国选手“小孩（xiaohai）”曾卓君战胜了来自中国台湾省的选手“大表哥 ET”夺得冠军，实现了一年双冠。

对此，EVO 官方发布了推文并配图祝贺：“王者归来（The return of the King）” 。

据公开资料，曾卓君，1989 年 4 月 26 日出生于广东省广州市 ，为中国著名格斗游戏玩家，主打拳皇和街霸系列，因为在 2007 年《拳皇 '98》项目夺冠而一战成名。在 2017 年 SNK 官方授予“小孩”曾卓君“中国区-拳皇玩家导师 ”称号。

据IT之家所知，曾卓君在此之前已经拿到过《拳皇 98》NeoGeo World Tour 2 冠军、NeoGeo World Tour 冠军、《拳皇 14》EVO 2018 季军、EVO 2017 亚军、EVO 2016 冠军、《街霸 5》Canada Cup 2018 亚军、SoCal Regionals 2018 亚军以及 Community Effort Orlando 2018 亚军等等。

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