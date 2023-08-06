因大量裁员，美国火箭发射公司 Astra 将推迟下一代火箭试飞

IT之家 8 月 6 日消息，据彭博社 5 日报道，美国火箭发射公司 Astra Space 预计将推迟其下一代火箭的首次试飞、发射活动，因为该公司打算裁员以削减成本，并“优先考虑其他项目”。

Astra 曾于周五发布声明宣布，自本季度开始以来，该公司已进行约 25% 规模的裁员，8 月 4 日当天裁了 70 人。此后，该公司将发射服务部门的 50 名工程师、制造人员重新分配到旨在制造航天器发动机的部门。

而在今年 3 月，Astra 还宣称下一代火箭将在今年年底完成首次试飞，上述波折将导致原定进程推迟。

IT之家此前报道，2022 年 9 月 Astra 曾宣布，它将不再为美国国家航空航天局（NASA）发射剩余的 TROPICS 卫星，但依然将为该机构发射其他类似的科学任务。

在 2022 年 6 月，Astra 首次发射 TROPICS（降水结构和风暴强度高时间分辨观测小卫星星座）卫星时以失败告终，原因是在将有效载荷送入轨道之前，其火箭第二级的发动机提前关闭。

按照 Astra 的计划，在不再为 NASA 提供火箭后，该公司将开发代号为“Rocket 4”的大型运载火箭。

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