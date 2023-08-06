印度最大车企马鲁蒂铃木：2031 年将实现产量翻番，达到近 400 万辆

IT之家 8 月 6 日消息，印度最大车企马鲁蒂铃木当地时间 5 日发布最新一期年报，透露了该公司的长远目标：通过推出全新车型、扩大出口量，预期 2031 年的年产量将会翻一番达到近 400 万辆汽车。

此外，马鲁蒂铃木在该财年还将实现 80 万辆的海外销量目标，相比以往增加两倍。

马鲁蒂铃木的董事长 Bhargava 在股东致辞中表示，国内需求加上出口需求，使公司觉得有必要再增加 200 万辆汽车的产能，将在印度北部建立一座具备年产量 100 万辆的汽车工厂。

至于电动化转型，该公司表示当前位于印度西部古吉拉特邦的工厂生产进展顺利，预期 2024-2025 年将销售首款纯电车型，预计 2030-2031 年拥有 6 款纯电车型。

IT之家此前报道，马鲁蒂铃木 CEO 曾于去年 7 月向印度政府建言，希望对电动汽车以外的“绿色”汽车技术--混合动力等表示支持，因为“这对整个国家有利”。

此前，马鲁蒂铃木在印度发布了首款“动力强劲”的混合动力汽车 Grand Vitara SUV，该车型有望帮助公司夺回被现代汽车和起亚汽车等竞争对手抢走的印度市场份额。印度对混合动力汽车征收的税率高达 43%，而纯电动汽车的税率仅为 5%。

不过这一局面到 2023 年已经出现些许转变，截至今年上半年，该国对混动汽车征收的税率来到 29%，纯电车型的税率仍为 5%。

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