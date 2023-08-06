贵南高铁贵荔段 8 月 8 日开通运营，设计时速 350 公里

IT之家 8 月 6 日消息，据中国铁路官方，新建贵阳至南宁高速铁路贵阳至荔波段将于 8 月 8 日开通运营，贵阳至荔波最快 57 分钟可达。目前，贵南高铁南宁东至荔波段正在组织满图运行试验。

据介绍，贵南高铁是“八纵八横”高速铁路网包头（银川）至海口通道的重要组成部分，线路自贵阳铁路枢纽龙里北站引出，向南经贵州省黔南布依族苗族自治州，广西壮族自治区河池市、南宁市，接入南宁铁路枢纽南宁东站，线路全长 482 公里，设计时速 350 公里。

贵南高铁是贵州、广西两地首条设计时速 350 公里的高速铁路，一旦建成通车后，从贵阳到南宁所需时间将缩短一半左右，最快 2 小时左右即可到达（IT之家注：现需 5 个多小时）。

此次新开通的是龙里北站至荔波站，全线 175 公里，共设龙里北、贵定县、都匀东、独山东、荔波 5 座车站，其中龙里北、贵定县、都匀东为改扩建车站，独山东、荔波为新建车站。

贵南高铁贵荔段开通运营初期，国铁集团单日最高开行动车组列车 28 列，贵阳、贵阳北、遵义、六盘水站均将开行直达荔波的高铁动车组列车，分别最快 57 分、1 小时 19 分、2 小时 15 分、2 小时 52 分可达。

贵南高铁贵荔段开通运营后，贵州境内拥有贵广高铁、沪昆高铁、渝贵高铁、成贵高铁、贵阳环线铁路、安顺至六盘水高铁多条高铁。

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