ARPG 游戏《Far After》登陆 Gameboy Color，售 140 英镑

IT之家 8 月 6 日消息，复古独立游戏发行商 Bitmap Soft 和独立游戏开发商 SuitNtie 推出了 ARPG 游戏《Far After》，登陆 Gameboy Color 平台，在 Bitmap Soft 在线商店上架限量收藏版（仅有这一个版本），售价 140 英镑（IT之家备注：当前约 1281 元人民币）。

据了解，官方预计将在 8 周内完成所有订单，收藏版内含：

带有签名和编号的证书

游戏拥有 3.5 小时的游戏体验故事和支线内容，简介：

两个朋友醒来发现他们终于获得了魔法血统，帮助他们探索神秘的森林，同时击退怪物并获得法术。

探索大型魔法森林环境

与各种独特的怪物战斗

掌握精选战斗咒语以消灭敌人

结合平台游戏和战斗 ARPG 机制，在游戏中脱颖而出

见证两个最好的朋友开始他们的故事旅程

动画过场动画可增强故事讲述效果