漫改 TV 动画《怪兽 8 号》公开第二弹 PV，明年 4 月开播

IT之家 8 月 6 日消息，漫改 TV 动画《怪兽 8 号》公开第二弹 PV，将于 2024 年 4 月开播。

IT之家从 kaiju-no8 官网获悉，《怪兽 8 号》第二弹 PV 公开了日比野卡夫卡（CV：福西克也）、市川雷诺（CV：加藤涉）、网代美奈（CV：濑户麻美）的角色配音。

主角日比野卡夫卡由福西克也饰演（《东京复仇者》的龙宫地健、《灌篮高手》的奥须雄二等），市川雷诺由加藤涉饰演（《勇者死了！》的东华史考特、《超超超超超喜欢你的 100 个女朋友》的爱条小太郎等），网代美奈由濑户浅美饰演（《咒术回战》的钉崎野原、《 歌牌情緣 》的绫濑千早等）。

《怪兽 8 号》是松本直也创作的漫画作品，于 2020 年 7 月 3 日连载于电子周刊《少年 JUMP+》，中文电子版由哔哩哔哩漫画、腾讯动漫发布。

剧情简介：

在怪兽出现率首屈一指的日本 —— 怪兽无情地蹂躏着这个国家，践踏人们的日常。曾经立志要成为防卫队员，而今从事怪兽专门清扫行业的主人公日比野卡夫卡在某一天因为受到谜之生物的影响，身体开始怪兽化。担任讨伐怪兽工作的日本防卫队将这样的他称作“怪兽 8 号”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。