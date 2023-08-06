海尔推出 518L 全空间保鲜超薄零嵌冰箱：十字对开门，98.9% 降农药残留

IT之家 8 月 6 日消息，海尔推出了一款 518L 的全空间保鲜超薄零距离自由嵌入式冰箱，目前京东显示为 7599 元，最低可以做到 7299 元。

这款冰箱采用全空间保鲜科技，拥有一级健康保鲜标准，支持冷冻智能恒温，食材温度波动 < 1℃，牛肉恒温鲜冻 30 天，蛋白质折损度 < 10%，汁液流失率≤1.88%，营养比普通冰箱提高一倍。

它支持阻氧干湿分储，湿区的湿度在 90% 左右，透水不透气，保湿不凝露，果蔬保存 7 天堪比普通冰箱第 1 天，彩椒冷藏 7 天失重率≤3%，VC 留存率 98.3%；干区湿度在 45% 左右，山珍存储 9 个月仍保证干爽不返潮。

据介绍，这款冰箱还支持 EPP 超净系统，除菌、除异味、除病毒、降农残、防霉菌五效合一，大肠杆菌除菌率 99.999%，农药残留降解率 98.9%，异味分解率 98.7%，除病毒率 99.99%，支持 0 级防霉菌。

这款冰箱整机厚度为 594mm，可实现 0cm 嵌入，前置散热无需预留散热空间，融合橱柜，直角全开，满足家居一体化需求。

这款冰箱采用了十字对开门设计，拥有 342L 冷藏区、80L 冷冻区、96L 变温区（IT之家注：支持-20~5℃变温），还有珍品、母婴、零度三档变温模式。

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