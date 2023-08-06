《英雄联盟》S13 全球总决赛资格赛 LNG 3:1 战胜 EDG 获得 LPL 赛区 3 号种子名额

IT之家 8 月 6 日消息，在今晚举行的《英雄联盟》203 全球总决赛资格赛比赛中，LNG 电子竞技俱乐部 凭借 3:1 的成绩战胜 EDG 战队，成功晋级 2023 全球总决赛。

接下来，EDG 将在 8 月 8 日与 TES 和 WBG 的胜者争夺 2023 全球总决赛 LPL 赛区 4 号种子资格。

目前已经确认的队伍包括：

JDG 将作为 LPL 一号种子出征世界赛。

BLG 将作为 LPL 二号种子出征世界赛。

LNG 将作为 LPL 三号种子出征世界赛。

IT之家附赛况简介：

2023 全球总决赛资格赛 | LNG 1-0 EDG・Round 1

第 6 分钟，LNG 打野前往下路 Gank，卡莎配合野辅击杀 EDG 牛头拿下一血

第 8 分钟，LNG 打野率先拿下第一条峡谷先锋，EDG 交换一条小龙

第 12 分钟，EDG 尝试 3 包 2 越塔下路，LNG 中野支援及时反杀 EDG 牛头

第 14 分钟，LNG 先占领小龙坑位置，顺势控下一条小龙

第 16 分钟，LNG 打野 Solo 峡谷先锋的同时，LNG 4 人于中路抓到机会精准击杀 EDG 泽丽

第 21 分钟，EDG 控下一条小龙

第 25 分钟，LNG 清空龙坑视野后果断决策偷下大龙

第 27 分钟，EDG 击杀 LNG 辅助，并控下听牌龙的同时，LNG 4 人果断中路推进，围绕沙皇立起的太阳圆盘打出完美团战击杀 EDG 三人，一波推进直抵 EDG 枢纽防御塔

第 30 分钟，LNG 再度进攻 EDG 高地，顺利一波拿下本局比赛的胜利。本局 MVP 给到了下路 GALA 选手。

2023 全球总决赛资格赛 | LNG 1-1 EDG・Round 2

第 5 分钟，EDG 控下第一条小龙

第 8 分钟，LNG 打野 Solo 收获第一条峡谷先锋

第 9 分钟，LNG 打野前往下路 Gank，维鲁斯配合野辅击杀 EDG 泰坦拿下一血

第 11 分钟，LNG 打野 Solo 收获一条小龙

第 14 分钟，LNG 中单 TP 前往上路配合鳄鱼击杀 EDG 武器，并配合峡谷先锋拔除 EDG 上路二塔

第 17 分钟，EDG 芮尔率先开团，帮助队友团战打出一波 0 换 4 后顺势拿下第二条小龙；

第 24 分钟，LNG 中野果断前往大龙坑偷龙，配合队友完美拉扯，率先击杀武器大师后，LNG 猪妹闪现逃离龙坑，随后中野通过爆炸果实再度返回大龙坑，猪妹抢下大龙后，中野安全撤退

第 29 分钟，双方在小龙坑处集合，EDG 武器大师下路单带上高地后立刻 TP 绕后，EDG 四人在正面战场限制对面站位，武器大师跳进战场完成收割并且团战大获全胜，助 EDG 拿下龙魂并迅速转至对面基地，最终拿下本场比赛的胜利，MVP 给到了 EDG. Ale（贾克斯）。

2023 全球总决赛资格赛 | LNG 2-1 EDG・Round 3

第 4 分钟，LNG 打野前往上路 Gank，配合鳄鱼击杀 EDG 奥恩拿下一血

第 6 分钟，LNG 打野前往中路 Gank，配合杰斯击杀 EDG 小炮，EDG 控下第一条小龙

第 8 分钟，LNG 控下第一条峡谷先锋

第 12 分钟，LNG 控下一条小龙

第 14 分钟，LNG 中单于上路拔除 EDG 一血塔

第 15 分钟，LNG 打野果断 Solo 控下第二条峡谷先锋

第 18 分钟，EDG 控下一条小龙，同时 LNG 中单于 EDG 红 BUFF 野区单杀 EDG 布隆

第 24 分钟，双方围绕 LNG 中路一塔爆发团战，LNG 前后排极限拉扯打出 2 换 5，并收获大龙

第 25 分钟，EDG 收获听牌龙

第 29 分钟，双方于小龙处爆发团战，LNG 打出 0 换 4 后，于中路推进一波拿下本局比赛的胜利。本局 MVP 给到了中路 Scout 李汭燦 选手。

2023 全球总决赛资格赛 | LNG 3-1 EDG・Round 4

第 5 分钟，LNG 下路双人组找到机会率先抓单击杀 EDG 蕾欧娜拿下一血，随后面对赶来的 EDG 打野，LNG 下路双人组且战且退互相拉满配合击杀 EDG 卡莎

第 7 分钟，LNG AD 配合辅助果断的先手开团击杀 EDG 卡莎，随后 LNG 打野控下第一条小龙后，前往下路 Gank 配合下路双人组越塔拿下 EDG 下路两人人头

第 8 分钟，EDG 控下第一条峡谷先锋

第 13 分钟，LNG 控下第二条小龙

第 15 分钟，EDG 4 包 1 前往下路越塔 LNG 青钢影，LNG 5 人立刻赶往战场，打出 1 换 2

第 16 分钟，LNG 控下第二条峡谷先锋，同时 LNG 青钢影于下路单杀 EDG 小炮

第 19 分钟，LNG 于中路释放峡谷先锋，拔除 EDG 中路高地塔

第 21 分钟，EDG 抱团抓单 LNG 沙皇后，发起 4 打 5 攻势，LNG 众人拉扯配合 ADC 霞打赢团战

第 22 分钟，在大龙坑前，LNG 率先击杀 EDG 两人后，拿下大龙

第 23 分钟，LNG 拿下龙魂，并于 EDG 下路二塔击杀 EDG 小炮，并拔除 EDG 下路高地水晶

第 25 分钟，LNG 再度于大龙坑击杀 EDG 3 人后，一波推进拿下本场比赛的胜利，本局 MVP 给到下路 GALA 选手。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。