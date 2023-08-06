人类大脑只开发了 10％？为什么这个观点是错的？

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

“人类大脑只开发了 10%”的说法已经流传了一个多世纪，但这不仅是一种无稽之谈，还具有可怕的诱导性，会导致我们落入伪科学的陷阱。

文 | 迪安・伯内特（Dean Burnett）

译 | 江娜

编 | 闻静

我们可能都听说过这样一个说法：大脑处理日常事务只用到了 10% 的灰质，其余部分都闲置着，因此我们的大脑具有难以想象的潜力。

这个说法完全是无稽之谈。可是，由于这个说法总是不断地出现在媒体、网络以及人们的闲谈中，即使已经有许多科学家指出这个说法是何其荒谬，但也无济于事。对于这个说法，我们不能只把它看成一个愚蠢的想法，它还会使人们不满于自己的大脑现状，甚至做出一些荒谬的事情。这可比一般的愚蠢想法麻烦多了，可以说这个说法实际上很危险。

这是一个已有 100 多年历史的错误观点

现在，我们尚不清楚这个“科学神话”的起源。一些人认为，因为最初在显微镜下观察神经细胞时，人们采用的染色方法实际上只能将密集排列在一起的神经细胞染色，而这些神经细胞只占大脑的一小部分；另一个可能原因是，关于神经细胞有一种普遍的观点，神经细胞只占脑细胞的 10%，其余则是起支撑作用的结构细胞（即神经胶质细胞）。最近的研究才显示，神经胶质细胞并不是典型的结构细胞，它们还有其他功能。

这个“科学神话”可以追溯到 19 世纪。也就是说，这个错误信息已经在现代文化中流传了一百多年。这也从侧面反映了，基于非常陈旧的研究而得出“一刀切”结论是危险又草率的。无论 19 世纪的科学家多么有成就、有能力，拥有多强的专业性，他们都不具备我们现在拥有的科技水平和科学认知。我们要慎重对待他们的研究，就像我们不能因为发现一个小孩每周去杂货店采购的物品重量仅占杂货店所有物品重量的 10%，就宣称“由于某种未知的原因，每家杂货店中 90% 的东西都卖不出去”。

这个观点，为什么是错的？

尽管我们不知道具体机制是什么，但可以确定的是，100% 的大脑都在运作着。“使用”大脑，就意味着大脑的各个组成部分都被激活，来完成特定的任务。如果认为我们只使用了大脑的 10% 就能完成如此多样、复杂的任务，那就是严重高估了大脑的能力。

同时，大脑的空间主要被神经细胞占据，只留了很少的空间给血管。这就导致负责运输物质的血管“运力不足”，以至于我们一次只能激活大脑的 3%。我们可以把大脑想象成一家繁忙的餐厅。这家餐厅拥有 100 张桌子，但只有 3 个服务员。餐厅会客满，或者部分桌子坐了客人，而每次服务员最多只能同时服务了 3 桌客人。

可以说“人类大脑只开发了 10%”的“科学神话”从上面这两个方面来看都是错误的。

不仅如此，从另外一个角度也可以证明“大脑只开发了 10%”是错误的。大脑是一个高耗能的器官。它仅占我们体重的 2%，而仅仅满足“活着”这个基本需求，大脑就已经消耗了我们身体 20% 的能量。

如果我们只使用了 10% 的大脑，那么我们就会演化为只剩下 10% 的大脑。因为如果我们拥有这样一个在生理上高耗能的大脑，却只使用它的 10%，就像在跑车上安装一个巨大的超级计算机，只是为了设置闹钟和播放音乐，这显然太奢侈了。

尽管这个“科学神话”从很多方面来论证都是错误的，但仍然流传至今。更令人担忧的是，无论别有用心的人发表了什么言论，哪怕再荒谬，这个“科学神话”都会成为他们为自己开脱的后路。

一旦我们认定所有被普遍接受的神经科学理论都是建立在“人类大脑只开发了 10%”这一说法之上，那么从逻辑上讲，与这些理论相悖的任何观点都可能与另外 90% 的大脑有关。这更便于各种伪科学的传布。接受这一“科学神话”的人越多，那些别有用心的人就越有发挥空间。这简直太糟糕了。

本文原载于《科学焦点》2023 年第 8 期“新发现-神经科学”《人类大脑只开发了 10％？》。

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