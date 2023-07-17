联合国教科文组织警告：“脑机接口”会操纵人类大脑，与 AI 结合可能威胁精神隐私

IT之家 7 月 17 日消息，联合国教科文组织（UNESCO）上周警告说，目前包括大脑植入或扫描（脑机接口）在内的神经技术正经历“飞速发展”，可能会导致人工智能操控人类大脑，且该技术与 AI 的结合对“精神隐私”构成了威胁。

该机构一名专门研究人工智能的经济学家 Mariagrazia Squicciarini 表示，AI 算法能够“以前所未有的方式”处理、学习数据，为最近的神经技术注入了新的活力，就像给神经技术打了类固醇（IT之家注：一种激素）一样。

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此外，该机构主管社会科学和人文科学的助理总干事 Gabriela Ramos 也指出，神经技术和人工智能的融合将带来深远影响，且具有潜在危害。“我们正在通往这样一个世界，在这里算法将使我们能够解码人们的心理过程，并直接操纵他们的意图、情感和决策背后的大脑机制。”

不过即便如此，Squicciarini 强调说，“但这并不代表神经技术是个坏东西。因为这项技术可以让盲人重见光明，或者让瘫痪者重新行走。”

IT之家此前报道，亿万富翁企业家埃隆・马斯克曾在 6 月表示，他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克说，Neuralink 打算在“今年晚些时候”在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。

监管方面，联合国秘书长安东尼奥・古特雷斯也于 6 月表示，一些 AI 企业高管曾提出建立类似国际原子能机构（IAEA）的全球性 AI 监管机构，他对此表示支持。

此外，联合国教科文组织也在巴黎的一次会议上表示，目前该机构已着手制定一个全球范围的“道德框架”，去应对神经技术带来的人伦问题。

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