29.99 万元起，新款一汽大众揽境正式上市：共 6 种配置 12 款车型

IT之家 8 月 6 日消息，新款一汽-大众揽境已正式上市，新车共推出 6 种配置共计 12 款车型，售价区间为 29.99-39.99 万元。

相比上一代，新车主要在功能配置和价格方面有所调整，提供 2.0T 低功率、2.0T 高功率、2.5T VR6 三种动力共 12 款车型可选。IT之家汇总各车型售价：

车型 售价（万元） 330TSI 精英新境版（6/7 座） 29.99 330TSI 豪华佳境版（6/7 座） 31.99 380TSI 四驱豪华佳境版 Pro（6/7 座） 33.69 380TSI 四驱 R-Line 拓境版（6/7 座） 34.29 380TSI 四驱 旗舰胜境版（6/7 座） 35.99 530 V6 四驱旗舰胜境版 Pro（6/7 座） 39.99

据介绍，新款揽境基于大众 MQB 平台，定位中大型 SUV，尺寸为 5152mm×2002mm×1795mm，轴距 2980mm，提供 6 座和 7 座可选，包括全液晶仪表盘、车载导航、电子档杆等功能均有应用。

外观方面，揽境采用大众品牌最新家族式设计前脸，配合全 LED 贯穿式尾灯设计，还有“天使之翼迎宾光毯灯”以及“全天候 LED 前大灯”。

内饰为大众家族风格，配备 10.25 英寸全液晶数字仪表盘和半悬浮式中控屏，还有 Harman Kardon 高级音响系统、老板座椅高级按摩功能等等。

此外，揽境不仅拥有傲视同级的旗舰级超大车身，更有 IQ.Drive、IQ.Light 及智能车联网系统、Front Assist 预碰撞安全系统（含 AEB 城市紧急制动）、Travel Assist 一键式智能驾驶辅助系统、PLA 3.0 智能泊车系统等等。

动力方面，新车搭载全新 4MOTION 四驱及 DQ501 七速湿式双离合变速箱，配合 DCC 动态底盘系统以及德国进口 EA390 2.5T V6 发动机，有着 7 种驾驶模式选择，最大功率为 220 千瓦，峰值扭矩 500 牛・米。

除此之外，它还提供了 357L 超大后备厢空间 + 2 米“纯平”空间，拥有 7 座魔方灵活座舱，多维度组合灵活排布。

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