华米 Amazfit 跃我 Cheetah Pro 智能手表上架，首发价 1999 元

IT之家 8 月 7 日消息，华米 Amazfit 新品智能手表跃我 Cheetah Pro 在京东平台上架，到手价 1999 元，8 月 10 日 10:00 现货发售。

IT之家从商品页面获知，Cheetah Pro 手表配备金属表圈右旋圆极化 GPS 天线，据称“可更无损地接收信号，提升定位信号强度”。该产品使用 L1+L5 双频 GPS 技术，支持六大卫星定位系统，可以在全球范围内实现更快速的搜星、更精准的定位，支持轨迹导航、离线地貌图等功能。

Cheetah Pro 手表搭载 Zepp 运动教练，支持 150 + 运动模式。该产品可以根据用户当前的跑步水平、比赛日期、跑步距离、比赛目标等定制个性化跑步计划，可显示体能水平、疲劳水平、训练状态三个运动指标。Zepp App 可以通过用户的过往跑步表现，预测在比赛当天的跑步成绩。

Cheetah Pro 手表提供全天候精准心率监测功能，用户可以设置异常运动心率警报，从而保证跑步安全。该产品还支持连接心率带、恢复心率训练等功能。

外观方面，Cheetah Pro 手表采用钛合金表圈，纤维增强聚合物表身，不含表带仅重 34 克，配备经典旋转表冠以及舒适透气尼龙表带，支持 5ATM 防水等级。Cheetah Pro 配备高清 AMOLED 显示屏，采用康宁大猩猩玻璃盖板，辅以防指纹涂层，峰值亮度达到 1000nit，像素密度 331 PPI。

其他方面，这款手表支持蓝牙电话、离线语音助手、电子钱包（微信、支付宝）、晨间速报等功能。官方称，该产品日常使用续航可达 14 天，重度使用续航达 7 天。此外，开启不同的 GPS 模式，续航时间也有所不同。

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