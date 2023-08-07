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可重复用 1000 次的 NFC 便利贴：Momento Note 新品发布，容纳 3GB 音视频、无需额外供电

2023/8/7 14:21:45 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 7 日消息，Momento Note 宣布推出一款 NFC 数字化便利贴产品，用于取代传统的便利贴纸。

据介绍，3M 公司的 Spencer Silver 博士和 Art Fry 于 1980 年发明了便利贴。然而，尽管技术进步了，标志性的便利贴仍然没有改变。

Momento Note 利用 NFC（近场通信）技术，可以在提醒中存储录音、照片和视频。只要在需要提醒的时候贴上 Momento Note，其他人只需用手机 NFC 轻触即可访问信息

Momento Note 的主要特点：

  • NFC 供电技术，可实现 USB 驱动等无缝数据传输。

  • 集成音频、照片和视频，每张 Momento Note 最多可容纳 3GB 的数据。

  • 最多可重复使用 1000 次，有助于节省树木和资金。

  • NTAG 213 NFC 芯片，兼容 iPhone 10 Plus 及以上机型（官网如此描述，预计为 iPhone X）、Android 8 及以上机型。

  • 无需下载任何应用即可读取 Momento Note 中存储的内容，而写入需要下载 App。

Momento Note 现已在官网开售，IT之家附价格如下：

  • 一盒 20 张：8 美元（当前约 57 元人民币）

  • 一盒 60 张：20 美元（当前约 144 元人民币）

  • 一盒 120 张：35 美元（当前约 251 元人民币）

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关键词：NFC便利贴Momento Note

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