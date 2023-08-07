可重复用 1000 次的 NFC 便利贴：Momento Note 新品发布，容纳 3GB 音视频、无需额外供电

IT之家 8 月 7 日消息，Momento Note 宣布推出一款 NFC 数字化便利贴产品，用于取代传统的便利贴纸。

据介绍，3M 公司的 Spencer Silver 博士和 Art Fry 于 1980 年发明了便利贴。然而，尽管技术进步了，标志性的便利贴仍然没有改变。

Momento Note 利用 NFC（近场通信）技术，可以在提醒中存储录音、照片和视频。只要在需要提醒的时候贴上 Momento Note，其他人只需用手机 NFC 轻触即可访问信息。

Momento Note 的主要特点：

NFC 供电技术，可实现 USB 驱动等无缝数据传输。

集成音频、照片和视频，每张 Momento Note 最多可容纳 3GB 的数据。

最多可重复使用 1000 次，有助于节省树木和资金。

NTAG 213 NFC 芯片，兼容 iPhone 10 Plus 及以上机型（官网如此描述，预计为 iPhone X）、Android 8 及以上机型。

无需下载任何应用即可读取 Momento Note 中存储的内容，而写入需要下载 App。

Momento Note 现已在官网开售，IT之家附价格如下：

一盒 20 张：8 美元（当前约 57 元人民币）

一盒 60 张：20 美元（当前约 144 元人民币）

一盒 120 张：35 美元（当前约 251 元人民币）

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