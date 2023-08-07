广深港正在谋划磁悬浮线路，设计时速达 650 公里

IT之家 8 月 7 日消息，据羊城晚报报道，为了提高粤港澳大湾区内部的交通便利性和互联互通，广深港澳四个城市正在谋划建设高速磁悬浮交通项目，以实现半小时同城化的目标。

据报道，8 月 5 日，在广州举办的第 36 期“花城院士讲坛”上，中国工程院院士陈湘生介绍了粤港澳大湾区磁悬浮交通的思考和研究，目前存在四个研究方案。

据悉，广深港主轴位于大湾区经济最为发达、单位人口聚集度最高的知识密集型产业走廊内，2017 年客流密度为 10963 万人，已趋于饱和。2035 年广深港主轴客流密度将达到 2.6 亿人，能力缺口约 4000 万人。因此，需要新增一条高速项目来满足广深港交通需求，此外的八个城市主城区中心间客流联系也需要高速通道来解决发展不平衡不充分问题。

据陈湘生介绍，广深港磁悬浮有多个线路方案，线路设计时速达 650 公里，目前共有 4 个备选方案：方案一为东线经香蜜湖方案，即广州东站 — 东莞莞城 — 深圳香蜜湖；方案二为东线经前海方案，即广州东站 — 东莞虎门 — 深圳前海；方案三为西线经珠江新城方案，即珠江新城 — 广州南沙 — 深圳前海；方案四为西线经广州站方案，即广州站 — 广州南沙 — 深圳前海。

陈湘生表示，目前方案一为优选方案，但是否实施还未可知，他还称，“除了广深，沪杭、成渝等地都在谋划兴建磁悬浮线路，看谁能率先上马。”

IT之家注意到，今年 3 月份新华社报道，我国自主研制速度可达 600km/h的悬浮交通系统已实现首次运行。此次实现悬浮运行的高温超导电动悬浮系统采用被动悬浮方式，无需主动控制，悬浮及导向间隙大，对线路的适应能力强，提速空间大，车辆应急运行能力强，安全性高。

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