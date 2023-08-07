《赛博朋克 2077》口碑回归，游戏资料片“往日之影”广受好评

IT之家 8 月 7 日消息，CD Projekt RED 已经宣布会在 9 月 26 日发售《赛博朋克 2077》谍战悬疑资料片“往日之影”。

目前，CDPR 正在世界各地巡回举办“往日之影”的线下体验活动（IT之家注：未来某个时间将来到北京），并收获了大量玩家的好评。

一名 Reddit 用户参加了在周末波兰华沙举行的“往日之影”巡展并进行了试玩。据她所说，“往日之影”早期内容非常不错，“有一个更有活力的世界，感觉在很多方面都进行了强化”。

当被问到狗镇是否比其他地区更有活力时，她回答称和 NPC、小贩等角色的互动印象很深。她还透露，资料片的用户界面看起来完全不同，技能树也很不一样。

除此之外，这款游戏资料片还得到了数毛社（Digital Foundry）的称赞。据称，《赛博朋克 2077：往日之影》在 PS5 和 Xbox Series X 游戏主机平台上可以实现 4K 分辨率 45-60fps 的成绩，其阴影和光线反射“令人难以置信的逼真”。

众所周知，《赛博朋克 2077》的首发可以说是一场灾难，甚至 PS 平台因为优化问题曾下架很长一段时间，堪称“严重翻车”。

后续，《赛博朋克 2077》在 CDPR 的不懈努力下口碑有所回升，再加上衍生动画《边缘行者》也为游戏吸引了不少老玩家回归和新玩家，目前这款游戏在 Staeam 综合评价已经升至“特别好评”。

除此之外吗，《赛博朋克 2077》游戏主管 Pawel Sasko 也表示后续还会进一步改进这款游戏，希望能够赢得更多玩家的认可。

考虑到《巫师 3》凭借其两部超高质量资料片“血与酒”“石之心”在玩家心中留下来了非常深刻的印象，我们有理由相信《赛博朋克 2077》“往日之影”将再次为大家带来惊喜。

《赛博朋克 2077：往日之影》已于上周末（8 月 5 日）开启全球巡展活动，首个展览点位于波兰，后续还将前往科隆、北京等多个城市：

8 月 5 日-华沙

8 月 25 日-科隆

9 月 2 日-东京

北京

首尔

9 月 17 日-圣保罗

巴黎

伦敦

据介绍，在《赛博朋克 2077：往日之影》中，玩家能够探索许多新内容，探索狗镇这些夜之城未被开发的地区、拯救美国的新总统。

目前这部资料片已在 Steam 开启预购，国区定价 149 元，与游戏本体捆绑购买的折扣价为 274.16 元，预购即可在资料片发售时进入游戏领取古德拉 Sport R-7“义警”。

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