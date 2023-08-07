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【IT之家开箱】TCL T7H 实拍图赏：330 级分区背光 + 1300nits 峰值亮度，高画质真 HDR 电视

2023/8/7 15:30:19 来源：IT之家 作者：马卡 责编：马卡
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近日，TCL 推出 T7H 的 55/65/75/85 版本，作为一款主打高画质的真 HDR 电视，T7H 从屏幕到主 SOC 芯片再到接口与算法都实现了 4K 144Hz 的全通道真高刷，同时还升级了 330 级分区背光、HDR 1300nits 峰值亮度（85 英寸版本）。

IT之家现在为大家带来 TCL T7H 的 85 英寸版本实拍图赏。

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设计上，TCL T7H 依旧是延续了四面无边框全面屏设计，金属支架底座，下巴略宽一点点，下中央是 TCL 的 logo，同时下边框采用了喷砂工艺，呈现出了很明显的深色金属质感。

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背面，TCL T7H 采用了一体化背板，采用了一整块的黑色塑料机身，没有凸起的“小书包”，也可以更好的融入到家装环境中。

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尽管用户买回电视之后，背面只会在安装和拆卸的时候才能和你见上一面，但 TCL T7H 的背板设计并没有“应付了事”，比如搭配了所谓的“星河”纹理设计，背面斑斑点点看起来还挺有设计感，这一点还是要给的赞的。

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在接口部分，作为一款定位中高端的产品，TCL T7H 也是相当舍得用料，竟然一口气给了四个 HDMI2.1，其中有两个还是满血的！好家伙，这配置规格甚至比一些友商的上万的旗舰产品还要高，要知道不少产品配备一颗满血 HDMI2.1 就开始“大吹特吹”了。

其他方面，还包括 USB3.0*1、USB2.0*1，以及网口、数字接口等。

最后是产品尺寸方面，TCL T7H 的三围尺寸大小为 1890mm、73mm、1089mm，重量为 36.2KG（不含底座），比自家同尺寸的 Q10 系列 Mini LED 电视还是要轻不少的，两个成年人还是可以搬动的。

画质部分，TCL T7H 搭载了一块原生物理 4K 144HZ 真高刷的 A++ 广角超显屏，支持无损播放 4K 高清内容，背光分区数量为 330 个、峰值亮度提升到 1300nits, 并且有 1300 万：1 的超高动态对比度和 96% DCI-P3 电影级高色域。

音质部分，TCL T7H 配置了 5 单元 70W 的 2.1 声道 HiFi 音响 + 20W 的独立超潜重低音炮，支持杜比全景声。

在核心配置上，TCL T7H 搭载了 A73＊4 四核处理器，GPU 为 G52 MC1 550MHz，4GB+64GB 存储配置，网络方面支持 2.4G / 5G 双频段 WiFi。此外，TCL T7H 开机无广告，在灵控桌面下，0.7 秒即可快速开机。

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