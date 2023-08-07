【IT之家评测室】TCL T7H 体验：真 HDR 电视，表现出色

这两年来，国内电视进入了疯狂内卷，巨幕、百级分区、超高亮度、高画质等这些看起来“很费钱”的关键词也不再是万元级产品的专属。这个内卷过程中，TCL 可以说起到了一个非常大的推动作用。

比如，在今年初，TCL 就带来了拥有 5184 级背光分区和 5000nits 峰值亮度的 X11G 系列旗舰电视，双 5000 的恐怖参数，不仅拉高了旗舰产品的上限，也进一步将参数下放，让入门、中端产品也享受到一部分技术红利。

本篇文章的主角就是一款偏中高端产品线的新品 ——TCL T7H。在今年上半年的时候，TCL 就曾发布过 98 英寸的 T7H，现在，T7H 迎来了更多的尺寸选择 ——55/65/75/85 版本，并且 TCL 还进一步提升了产品的性能。

IT之家此次体验的就是 85 英寸版本，预售价为 7999 元，其配备了 A++ 广角超显软屏，以及拥有 330 级背光分区、1300nits 峰值亮度等配置。

接下来，IT之家将围绕这款新品带来更进一步的上手体验感受。

第一部分：外观设计及安装

设计上，TCL T7H 依旧是延续了四面无边框全面屏设计，金属支架底座，下中央是 TCL 的 logo，同时下边框采用了喷砂工艺，呈现出了很明显的深色金属质感。

细节图：

背面，TCL T7H 采用了一体化背板，一整块的黑色塑料机身，没有凸起的“小书包”，也可以更好地融入到家装环境中。

尽管用户买回电视之后，背面只会在安装和拆卸的时候才能和你见上一面，但 TCL T7H 的背板设计并没有“应付了事”，比如搭配了所谓的“星河”纹理设计，背面斑斑点点看起来还挺有设计感，这一点还是要给赞的。

在接口部分，作为一款定位中高端的产品，TCL T7H 也是相当舍得用料，竟然一口气给了四个 HDMI2.1，其中有两个还是满血的！好家伙，这配置规格甚至比一些友商上万的旗舰产品还要高，要知道不少产品配备一颗满血 HDMI2.1 就开始“大吹特吹”了。

其他方面，还包括 USB3.0*1、USB2.0*1，以及网口、数字接口等。

最后是产品尺寸方面，TCL T7H 的三围尺寸大小为 1890mm、73mm、1089mm，重量为 36.2KG（不含底座），比自家同尺寸的 Q10 系列 Mini LED 电视还是要轻不少的，两个成年人还是可以搬动的。

至于大家关心的电视“入梯”问题，IT之家也进行了实测，立起来后也是可以轻松进出电梯的，问题不大。

需要说明的是，TCL T7H 上门安装是需要收费的，像此次测试的这款 85 英寸版本，座装收费为 150 元，挂装为 360 元（含支架）。

IT之家咨询客服，回答是“现在电视行业都是安装收费”，笔者随后查询了友商的一些电视产品，发现同样也是如此，不过笔者印象中以往电视第一次座装都是免费的呀？难道记忆混乱了？有了解的小伙伴可以评论区分享一下。

当然，送货上门都是免费的，电梯房都是包邮到家，楼梯房最高只能送到 6 楼（98 吋除外），这一点大家购买前还是有必要了解一下的。

如果你动手能力强，力量也比较充沛，那么也完全可以和家人稍稍动手一起组装，无非就是拆开外包装然后给电视安装两个底座支架，难度不大。另外，TCL 电视的包装采用了“包围式”设计，拆开一边即可把整个外包装拆卸，而非是抽拉式，这一点设计还是相当人性化的。

不过私自拆箱有坏屏的风险，最好还是呼叫官方售后安装。

第二部分：画质体验

TCL T7H 全尺寸版本背光分区均达到了百级之上，其中IT之家测试的这台 85 英寸版本，分区数量来到了 330。这个数量，不少厂商都会将其称之为 Mini LED 电视，但 TCL 比较耿直一些，并没有将其定义为 Mini LED。

当然，不管是不是 Mini LED，分区数量和画质表现才是最根本的。除了 330 分区之外，TCL T7H 还有 1300nits 的亮度，以及 1300 万：1 动态对比度、4K 144Hz 刷新率、10.7 亿色彩显示、16bit 环境光感，96% DCI-P3。

首先，IT之家针对亮度和色域进行了实测，实测数据显示，在屏幕呈现三分之一左右纯白画面时，TCL T7H 能够达到 1300nits 的峰值亮度，是真 HDR 电视，这已经完全超过了 HDR 标准（0.005nit-1000nit）。

此外，即便是播放一些普通的画面，亮度也在 800nits 之上，这一点表现还是相当令人满意的，毕竟高亮度就代表着更好的色彩、画质表现。

通过爱色丽实测，TCL T7H 覆盖 93% DCI-P3（约值），考虑到测试误差，这个表现也比较接近官方宣称的 96%。

随后IT之家又播放了一些 4K 影片、照片来感受一下 TCL T7H 的实际色彩表现。

比如，下面两组无人机航拍的 4K 青岛夜景画面（视频），我们随便截取一部分画面，暂停之后进一步观察，可以看到 TCL T7H 将青岛夜景的明暗秩序完美地呈现了出来。

毕竟有着 1300 万：1 动态对比度优势，画面中，路灯下映射出的黄色马路和漆黑的树林形成了一个鲜明的对比，黄色的灯光没有明显溢出，而黑色部分也做到了“漆黑通透”。

TCL T7H 的控光分区数量为 330，虽说没有达到自家旗舰恐怖的 5000 + 规格，但 330 这个数量，对于日常使用也是够用的。如下图所示，当白色小方块在屏幕上移动时，方块周围并没有出现明显的光晕和拖影现象，此时黑色区域仍为“纯黑”画面，虽说不能旗舰 Mini LED 相比，但也不可否认，TCL T7H 的控光、控黑能力还是不错的。

再加上 1300mits 亮度和 A++ 广角超显软屏的高对比度、强遮光的特性，在显示一些高亮、高对比画面时，TCL T7H 也能将画质完美呈现。

比如，播放一些 HDR 视频时，超高的屏幕亮度能够呈现出更多的高光细节，带来更为丰富的画面层次感。

再比如，播放 4K 蓝光片源，流动下的色彩明艳真实，细节清晰明了，还有质感，搭配 85 英寸“巨幕”带来的尺寸优势，画面的冲击感相当强。

4K 图片展示：

4K 视频展示（画面暂停）：

第三部分：音质体验

谈完了画质，再来讲讲音质表现。如果要用一句话形容 TCL T7H 的音质的话，那么笔者只能说 —— 比画质更具有诱惑力。

强调一点，这么说并不是否认 TCL T7H 的画质表现，相反，TCL T7H 的画质在同档位产品中是相当出众的，但是它的音质表现（特别是人声部分），不仅仅只是出众了，说非常惊艳，也是可以的。

首先，是硬件部分，TCL T7H 配置了 5 单元 70W 的 2.1 声道 HiFi 音响 + 20W 的独立超潜重低音炮，支持杜比全景声，从规格来看，这套音响也是比较舍得堆料的。

体验方面，还是老规矩，播放一段蔡琴老师的《渡口》。

视频：

录制设备：iPhone12 mini

录音位置：电视前方 3M

就体验来讲，首先，TCL T7H 对声音的还原非常到位，声场宽阔，响度比较高，一般 30 左右的音量，就足以满足全家人窝在沙发上观影了。

其次，TCL T7H 的人声表现非常出色，高音嘹亮、清澈，穿透力强，但又不那么“辣”耳朵。高频的弦乐部分，也能很好的将声音还原，不刺耳。低音部分的表现尚可，有一定的震感和深度，能够潜下去。

总的来说，毕竟 5 单元 70W 的规格摆在这里，TCL T7H 的音响表现，就这个档位来讲，是足够给你惊喜的。

第四部分：交互体验

在核心配置上，TCL T7H 搭载了 A73＊4 四核处理器，GPU 为 G52 MC1 550MHz，4GB+64GB 存储配置，网络方面支持 2.4G / 5G 双频段 WiFi。配置规格基本和更贵一个档位的 Q10H 保持一致，对于一台电视而言，这套配置已经完全够用。

交互部分，TCL T7H 有两点值得表扬 ——

第一，开机无广告，在灵控桌面下，甚至 0.7 秒即可快速开机，打开电视就能看电视，没了烦人的广告，看电视的积极性都提高了。

第二，遥控器设计非常人性化。

比如，和手机一样，在一侧加入了独立的按键（调节亮度），上手就会用，有了这枚侧按键，就可以随时调节了。

其次，在侧面的亮度按键下方，还有一枚独立的设置按钮，你可以快速的设置画面参数、模式、亮度模式等等，省去了去设置二级菜单操作的繁琐。其三，遥控器上方还有三枚自定义按键，你可以将这三枚按键自定义设置为你想要的功能，自定义程度很高，设计非常人性化。

系统方面，TCL T7H 带来了灵控桌面，这套桌面系统打破了传统的聚合桌面设计，保留空白组件位置，由用户自由添加想看的窗口及资源。

灵控桌面在交互设计上有点类似智能手机，都有着非常高的自定义设置属性，比如你可以结合使用场景，自定义桌面影视内容、功能应用及排序，也可以根据自己、家人不同的喜好、习惯设置专属桌面。

当然，你也可以选择传统的聚合桌面，可以通过设置快速切换。

写在最后：

评价 TCL T7H，需要从两个角度出发。

首先，和自己比较。

同一年前发布的 T7G 相比，全新升级的 T7H 可谓加量不加价，配置更高，无论是背光数量、峰值亮度、对比度还是全尺寸 2.1 声道、满血 HDMI2.1 这些硬件配置，都有着相当明显的升级。

多少有点“背刺”的感觉，但这也从侧面反映了国内的电视行业有多卷，作为卷王的 TCL，那必须要拿出更多的诚意了。

第二个角度，和行业对比。

和友商同价位、同定位产品相比，T7H 的亮度、色彩、音质、配置等，甚至是“开机无广告”，这几乎都有着明显的领先优势，质价比还是非常出众的。

总的来讲，作为一款主打高画质的真 HDR 电视，TCL T7H 在各方各面都算是水桶表现，当然，这里的“水桶”是那种长板很长的水桶。如果你需要一款高画质的巨幕电视，又没有太过于充足的预算，那么 TCL T7H 是可以给你惊喜的。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。