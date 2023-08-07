游戏《死亡细胞》开发商：我们的成功得益于和玩家产生共鸣

IT之家 8 月 7 日消息，《死亡细胞》是一款“好评如潮”的 Roguelite 类银河战士恶魔城游戏，IT之家早前曾报道，该游戏的开发商 Motion Twin 和 Evil Empire 宣布，《死亡细胞》的累计销量已经突破 1000 万份。

▲ 图源《死亡细胞》 官方海报

近日，《死亡细胞》 首席运营官 Benjamin Laulan 接受外媒 GameIndustry 采访时，分享了《死亡细胞》多年来的进展，他同时官宣了开发商的后续计划，提到目前开发团队正在和一些工作室“合作开发动画”，不过目前这些动画的发布时间尚未确定。

在采访时，Benjamin Laulan 认为，“引起玩家共鸣”是《死亡细胞》这款游戏成功的关键：

只有当开发人员和游戏社区打好牢固关系时，开发人员才能创造出那些引起玩家共鸣的内容。目前《死亡细胞》已经有了 35 个重大更新，在这整个过程中，《死亡细胞》团队都在密切关注社区反馈，从而能够根据玩家的想法，为游戏带来更多内容。

▲ 图源《死亡细胞》 官方海报

据悉，《死亡细胞》 2017 年 5 月 10 日首次推出抢先体验版，官方宣布计划为游戏更新到 2025 年。而官方此前曾声称，正在开发两款基于现有 IP 的新游戏，而 Motion Twin 则专注于原创 IP。第一款游戏将于 2024 年开启抢先体验，另一款则计划于 2025 年开启。

▲ 图源《死亡细胞》 官方海报

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