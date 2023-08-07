Square Enix 今年第二季度财报出炉：因事先清算成本导致利润大减

IT之家 8 月 7 日消息，Square Enix 近日公布了 2023 年第二季度的财报，根据数据显示，公司在此期间的总营业额为 856.69 亿日元（IT之家注：约 43.35 亿元人民币）, 同比增长 14.4%，净利润为 63 亿日元（约 3.19 亿元人民币），同比减少 65.7%。

▲ 图源 Square Enix 财报

在 Square Enix 主打的游戏业务方面，营业额 623.75 亿日元（约 31.57 亿元人民币），同比增长 16.4%，营业利润 27.45 亿日元（约 1.39 亿元人民币），同比减少 80.6%。

▲ 图源 Square Enix 财报

Square Enix 表示，该季度中主力游戏《最终幻想 16》贡献了不菲的收入，此外，《最终幻想 1-6 高清复刻版》也表现的不错，造成利润下滑现象如此严重的原因，主要在于“事先清算成本”问题，子财报需要结算开发成本的全额费用，而 6 月 22 日才上市的游戏《最终幻想 16》，距离截止日期仅有 9 天的可统计时间，因此在纸面上财报数字并不乐观。

此外，Square Enix 还表示，公司在 MMO 业务上的营收也有所下降，手游、页游也因为现有作品的疲软导致同比收入减少，不过“并不代表公司近期出现乏力现象”，Square Enix 认为，第三季度财报数字将会有所提升。

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