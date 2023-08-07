【IT之家众测】联想小新 Pad Pro 12.7 英寸平板众测：限量 10 台

联想在 7 月底发布了全新平板电脑联想小新 Pad Pro 12.7 英寸。这款平板拥有 12.7 英寸超清高刷屏，骁龙 870 移动平台加持，10200mAh 电池带来超长续航，配合第二代小新触控笔和无线磁吸键盘，可随时随地高效学习和办公。

联想小新 Pad Pro 12.7 英寸目前仍在预售阶段。IT 之家联合联想小新拿出 10 款平板产品（含触控笔、磁吸键盘），招募兴趣玩家参与众测体验，提交众测文章优秀者，可直接免费获赠该产品，欢迎参与。

体验产品：

联想小新 Pad Pro 12.7 英寸（含触控笔、无线磁吸键盘）

数量：

10 台

申请链接：

点此报名：https://jinshuju.net/f/KVNMHv

或扫描下面二维码直接申请：

申请截止日期：2023 年 8 月 11 日 14:00

众测要求：

收到众测产品的用户，需要撰写一篇众测稿件，独家发布到IT之家或IT圈平台，且IT之家可以将众测作品发布到其他平台。

IT之家将筛选 5 篇优质众测文章，直接赠予这款众测产品。

参与说明：

1、本次众测的产品申请需缴纳 1800 元保证金并签署借用协议；

2、参加完众测后，众测产品需规定日期前寄还，产品签收后，退还保证金；

3、众测作品需要在 2023 年 8 月 25 日前提交，逾期未提交稿件，视为未完成众测稿件；

4、众测作品中的照片、文字，须原创，不得抄袭、侵权。如果众测作品出现抄袭、侵权，则不再退还保证金，并取消后续所有众测参与资格。

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