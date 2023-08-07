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动作推理游戏《超侦探事件簿：雾雨迷宫》发售首月全球出货量破 30 万份，直播限制放宽

2023/8/7 18:13:15 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 7 日消息，Spike Chunsoft, Inc.宣布《超侦探事件簿：雾雨迷宫》发售一个月，全球出货量突破 30 万份。

同时，游戏直播的范围限制将从 8 月 18 日起进一步放宽，可直播至游戏第 2 章

IT之家从官网获悉，《超侦探事件簿：雾雨迷宫》于 6 月 30 日在任天堂 Switch 上发售，玩家在游戏中将操纵丧失记忆的实习侦探“幽玛”，并与附身在他身上的“小死神”联袂出手破解悬案。

游戏背景：

超侦探 VS 超巨大企业

在一座受超巨大企业掌控、终年降雨不停的奇异城市中，传出了多起悬而未解的案件。于是，身怀特殊能力的“超侦探”们从全世界齐聚而来，开始着手侦办案件。玩家可以在 3D 建构的城镇舞台中自由活动，搜集证据与证词，调查办案。

全新的解谜体验“谜迷宫”

随着案情逐渐明朗，直指事件真相的空间“谜迷宫”会随之出现。在由谜团实体化构成的迷宫之中，现实世界的法则不再适用，各式各样的机关与陷井将向幽玛袭来。除此之外，更有“谜怪人”在变化多端的谜迷宫最深处出没，玩家要一边闪避谜怪人的主张，一边使用“解刀”将矛盾一刀两断！

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关键词：雾雨迷宫弹丸论破

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