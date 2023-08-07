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首页 > 游戏之家>游戏快报

《怪物猎人崛起：曙光》官方设定资料集 9 月 29 日发售

2023/8/7 20:00:07 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 7 日消息，任天堂专业游戏杂志《Nintendo Dream》发文宣布，《怪物猎人崛起：曙光》官方设定资料集“HAUNTING OF THE SUN”将于 9 月 29 日发售，目前预约已开启，售价 4950 日元（IT之家备注：当前约 250 元人民币）。

据了解，卡普空《怪物猎人：崛起》超大型 DLC《怪物猎人崛起：曙光》于 4 月 28 日登陆 Xbox One、XSX|S、PS4/5 和 PC 平台，Steam 售价 243 元，现七五折后售价 182.25 元，只剩五小时。

DLC 简介：

超大型扩充内容《MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK》

通过这个超大型追加内容，《MONSTER HUNTER RISE》的世界将变得更广阔和更有乐趣。新的怪物和原野正在等候猎人们的来临！

追查王国异变的新故事

为了查明在远洋以外的王国发生异变的原因，身为人称炎火村的“烈焰”的猎人，你将会来到全新的舞台！

个性独特的新怪物

栖息于在新舞台“观测据点埃尔迦德”的所在地──王国附近的“王域生物”：爵银龙、冰狼龙和刚缠兽引发了异变！？

未有于《MONSTER HUNTER RISE》登场的受欢迎怪物和亚种怪物将会露面！

“铁虫丝技”追加新动作

为运用翔虫的各个武器种类专用招式追加新动作。狩猎将会变得更自由和更深奥！

新据点和丰富多彩的角色

“观测据点埃尔迦德”内集合著各具个性的角色们。为了调查“王域生物”而聚集到观测据点的人们各自胸怀不同的想法，时而寻求猎人的帮助，时而为猎人伸出援手。

需要拥有另售的《MONSTER HUNTER RISE》游戏本篇才能够使用此追加内容。
完成《MONSTER HUNTER RISE》的“集会所的 ★ 7 任务　雷神”后便能开始《MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK》的新故事。
若在游戏启动时购入追加内容，须重启游戏才会显示所购的追加内容。

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