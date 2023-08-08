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马斯克的脑机接口公司 Neuralink 获得 2.8 亿美元融资，此前已获批进行人体临床试验

2023/8/8 9:39:45 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 8 日消息，马斯克的脑机接口初创公司 Neuralink 完成了新一轮 2.8 亿美元（IT之家备注：当前约 20.13 亿元人民币）融资，由“硅谷风投教父”彼得・蒂尔的创始人基金（Founders Fund）领投。几个月前，该公司已获得美国监管机构批准进行首次人体临床试验。

Neuralink 是一家致力于开发能够与人类大脑连接的芯片和设备的公司，其目标是让人类能够通过思想控制电子设备，以及治疗神经系统相关的疾病。该公司没有透露本轮融资的估值。据路透社今年 6 月报道，该公司在私下进行的股票交易中估值约为 50 亿美元。

Neuralink 公司在马斯克拥有的社交媒体平台 X（原名 Twitter）上发表了一篇文章，表示“我们对 Neuralink 的下一章感到非常兴奋”。该公司的员工去年称，由于马斯克向员工施压要求尽快获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，该公司在进行动物实验时急于求成，导致了不必要的动物死亡。这些动物实验产生的数据是为了支持该公司申请人体临床试验。

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