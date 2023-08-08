【IT之家评测室】七彩虹隐星 P16 游戏本评测：升级 i7-13620H + RTX 4060，性价比更进一步

IT之家不久之前曾经测试过七彩虹隐星 P16，这是七彩虹旗下首款以复古未来主义科幻作为机身设计灵感的新品游戏本，当时它独特的外观和出色的性价比给我们留下了深刻的印象。

而最近，隐星系列更新了一个新的配置，CPU 从 12 代酷睿 i7-12650H + 升级到了 13代酷睿 i7-13620H，显卡则依然是 RTX 4060 Laptop GPU，首发到手价格仅需 6299 元，性价比突出。在本文中，IT之家就来体验一下新款隐星 P16，看看它的 CPU 升级带来了多大的性能提升。

外观设计

七彩虹隐星 P16 是一台标准尺寸的 16 英寸的 16:10 游戏本，三围为 369 (L) x 270 (W) x 24.9 (H) mm，重量约为 2.4KG，不算很轻，也不算很重

隐星 P16 系列一改往日七彩虹将星系列游戏本“国潮”的理念，改为了未来主义的设计风格。大量的棱角设计宛如探索宇宙的航天器。中间一条显眼的反光条，仿佛太空中的曙光，极具视觉冲击力。

打开 B 面，是一块 2.5K 165Hz 的 IPS 电竞屏，色彩覆盖达到了 100% sRGB，实测色域覆盖则为 97.4% 的 sRGB，色域容积为 105% 的 sRGB, 亮度典型值 500nit，实测达到了 497nit。是一块高分辨率、高刷新率、高亮度的好屏幕。

C 面是一块 RGB 背光键盘，键位非常合理，方向键和小键盘都有照顾到，并且灯光可以通过控制软件自定义。键盘下方是一块触摸板，尺寸中等，材质为塑料。

D 面是塑料材质，有垫高设计和大面积的进风口，从镂空的底盖中能看明显看到巨大的散热模块，具体的散热设计我们稍后拆机就知道了。

接口方面也是很丰富的，左侧共有 1 个 USB2.0 和 1 个 USB3.2 (Gen 1) 接口，以及一个一组 3.5mm 音频接口。

右侧则有一个 1 个 USB Type C (USB3.2Gen 2) 和 1 个 USB3.2 (Gen 2) 接口。

后面则有一个 miniDP 接口、一个 HDMI 接口、DC 电源接口和千兆网口。其中 Type-C 接口、HDMI 和 miniDP 接口都可以用于视频输出，因此甚至可以组出 4 连屏，实现丰富的拓展。

硬件分析

我们手中这个版本的隐星 P16 的 CPU 升级到了最新的 13代英特尔酷睿 i7-13620H，Intel 酷睿 i7-13620H 是一款 10 核心 16 线程的处理器，采用的 Raptor Lake H 内核架构，其中 6 个性能核心，4 个能效核心。Intel 7 生产工艺，性能核单核睿频高达 4.9 GHz。拥有 24MB 三级缓存。自带核显为 64 EU 的 Xe 核显。依旧是一款单核性能强劲的 CPU，因此非常适合单核需求高的网游和 3A 大作。

GPU 方面，我们手中这台 2023 款隐星 P16 搭载的是 RTX 4060 笔记本电脑 GPU。RTX 4060 笔记本电脑 GPU 拥有 3072 个 CUDA 核心，8GB GDDR6 显存，显存位宽 128bit，频率可达 2370MHz。RTX 4060 笔记本电脑 GPU 的底层架构进行了大刀阔斧的升级，升级到了 Ada Lovelace 架构，能效比得到了极大的提升，实际游戏中 80-100W 就有相当不错的性能，对于寸土寸金的笔记本可谓是相当合适。此外，软件方面的杀手锏 DLSS 也升级到了 DLSS 3 插帧技术，实现帧数的倍增。

那么，隐星 P16 采用了怎样的散热模组呢？我们接下来就拆机看看吧。从下图可以看出，隐星 P16 依旧是采用了一个六热管 + 双风扇的散热模组，核心区域和显存区域均覆盖了大面积的铜板，起到了一定均热的效果。

散热模组下方是内存插槽，出厂自带了一根 DDR5 5600MHz 的内存（CPU i7-13620H 最高支持 5200MHz，所以隐星 P16 实际运行在 5200MHz），相比于之前版本的 4800MHz 速度有所升级。自带的容量为 16G，还预留了一个插槽方便扩容。建议大家都再加一根 16G 的，实现翻倍的读写速度。

自带的硬盘为七彩虹自家的 CN600 PRO 硬盘，是一块 PCIe3.0*4 的硬盘，颗粒为 TLC 颗粒。值得一提的是，隐星 P16 预留了额外的一个 M.2 盘位，两个盘位都支持 PCIe 4.0*4 的协议，对速度和容量不满意的话可以自行扩容。

电池容量为 53.35Wh，大小中规中矩，对于这种定位的游戏本来说能起到一个 UPS 的效果就可以了。

烤机跑分

那么隐星 P16 的这套散热系统性能释放究竟如何呢？我们接下来就使用 AIDA64 进行单烤 FPU，15 分钟后，CPU 温度稳定在了 89℃，此时 CPU 功耗维持在 90W 左右，这个性能释放比我们之前测试的版本强了足足 30W。

然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU，刚刚开始的时候，显卡可以达到 140W 的满功耗，15 分钟后，核心温度稳定在 72.4℃，功耗则全程稳定在了 110W，由于全新台积电工艺极高的能耗比，这一代 RTX 4060 并不需要盲目追求“满功耗”，110W 就足以喂饱这颗核心了。

接下来我们同时运行以上两款软件，模拟最大的压力，运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在约 22W、61℃，GPU 稳定在 108W、73.2℃，整机性能释放约 130W。笔者认为其实这套模具的性能释放是很不错的，温度控制得相当低。但 180W 的适配器限制了性能的进一步释放，这一点略有遗憾。

理论性能跑分方面，隐星 P16 上面这块 RTX 4060 Laptop GPU 基本能释放全部的性能，3DMark TimeSpy 的 GPU 理论分数达到了 10635 分，性能可媲美台式机 RTX 3060 Ti。

在代表 CPU 理论性能的在 R20 中，i7-13620H 获得了单线程 709 分，多线程 6426 分的成绩。在 R23 中，则达到了单核 1859 分和多核 16144 分。

作为对比，i7-12650H 获得了单线程 686 分，多线程 5820 分的成绩。在 R23 中，则达到了单核 1800 分和多核 15071 分。也就是说 i7-13620H 的单核性能略微提升了 3% 左右，多核性能则提升了 10% 左右。

搭载的硬盘为七彩虹的 TLC 固态硬盘，在 PCIe 3.0*4 硬盘中表现还是很不错的。对性能有要求的也可以自行扩容 PCIe 4.0*4 的高性能硬盘。

内存则是升级的 5600MHz 的 DDR5 笔记本内存，实际运行在 5200MHz，性能比之前我们测试的 4800MHz 版本强了 5%-10% 不等。跑分也符合单条 DDR5 笔记本内存的正常表现。推荐大家都再装一条同款组“双通道”，读写成绩可以再翻一倍。

游戏实测

从上面的测试可以看出，七彩虹隐星 P16 升级了 i7-13620H 版本和更高频率的内存后，理论性能提升在 5% 左右。值得一提的是，隐星 P16 还支持独显直连功能，出场默认即为独显输出模式，可进一步提高电竞游戏的帧数，因此以下所有游戏我们都会开到 2.5K 分辨率 + 最高画质 + 独显直连模式下进行测试，有 DLSS 则开到平衡档 DLSS。有 DLSS3 的话则会测试开启 DLSS3 的帧数。

首先是电竞游戏，我们选取了《CS:GO》、《绝地求生》、《英雄联盟》和《APEX Legend》四款主流的电竞游戏进行测试。实测在《CS:GO》中，运行 BenchMark 能达到平均 324 帧，作为对比，我们之前测试的 i7-12650H 版本为平均 318 帧。

《绝地求生》这边，实测在最高画质下能跑到 109 帧，能满足最高画质高帧游玩。如果想要以跑满电竞屏的 165Hz 帧游玩的话，可以考虑调成大家常用的“三极致”画质。

在《英雄联盟》中，最高画质下对线可以达到平均 653 帧左右，这个帧数实在是非常高了。

而在《APEX Legend》中，平均帧数则能达到 148 帧，之前我们测试 i7-12650H 版本的平均帧数仅为 108 帧，在这个游戏中帧数提升就很明显了。

从我们上面的测试来看，绝大多数电竞游戏都能满足 2.5K 高帧数畅玩了，而且画质还都是最高画质，想要稳定高帧游玩则要开到中画质。接下来我们测试一些主流级 3A 游戏。在《古墓丽影：暗影》中，2.5K 最高特效下，帧数高达 100 帧，作为对比，i7-12650H 版本帧数为 85 帧，提升显著。

在《荒野大镖客 2: 救赎》这款经典的 3A 大作中，隐星 P16 同样表现出了不错的成绩，2.5K 最高画质下也能跑到平均 77 帧，游玩体验非常流畅。

在支持光线追踪的 3A 大作《控制》中，即便开启最高画质最高光追，也能达到平均 66 帧。在升级 RTX 4060 后，刚好可以达到流畅游玩的水平。

而对于压力更大的 3A 大作来说，就要有请 DLSS3 技术出马了。‏所谓‏‏DLSS3 是一款由 AI 驱动的性能倍增‏‏技术‏‏，由全新第四代 Tensor Core 和全新光流加速器驱动，是 NVIDIA 广受好评的深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能，将开启 NVIDIA RTX 神经网络渲染游戏和应用的新时代。‏

‏简单地说，过去的 DLSS2 是通过渲染出一个低分辨率图像，然后 AI 放大至高分辨率，实现画质与帧数的提升。而全新的 DLSS3 在兼容 DLSS2 的基础上，还新增了帧生成功能，可以在两个真实帧之间插入 AI 推算出来的全新帧，实现帧数的倍增。再结合 DLSS2 的超分辨率功能，AI 能重建至多八分之七的显示像素，与没有 DLSS 相比，游戏性能最高可提升‏‏ ‏‏4 倍！‏

‏我们先来看看压力最大的‏‏《赛博朋克 2077》‏‏，‏‏《赛博朋克 2077》‏‏在 DLSS 3 选项全开的情况下，可以实现帧数 3 倍以上的提升，将平均帧提高到约 63.76 帧，相比于之前的平均 59 帧，新版达到了流畅线之上。‏

‏《巫师 3 次世代版》和《赛博朋克 2077》一样吃配置。不开 DLSS 甚至只有平均 20 帧。而在 DLSS 3 平衡档下帧数就能暴涨到平均 62 帧。在绝大部分场景下都能实现 60 帧畅玩。‏

‏最后我们测试了一下另一款支持 DLSS 3 技术的 3A 大作《瘟疫传说：安魂曲》，这款游戏的优化还是非常不错的，在开启 DLSS 3 插帧技术后，帧数更是达到平均 87 帧，游戏体验非常流畅。‏

‏ ‏

‏创意生产‏

‏得益于 13代酷睿 i7 处理器多核性能的提升，和 RTX 4060 提供的 Cuda 加速。‏隐星 P16 也是很适合用来进行一些创意生产工作的。IT之家也选择了一些有代表性的软件来测试一下。

在展现日常办公性能的 PCMARK10 中，隐星 P16 的得分为 7765 分，完全可以满足任何办公需要。

同样代表综合办公性能的 CrossMark 中，综合得分为 1863 分，同样可以满足办公生产需要。

我们还测试了视频剪辑常用的 PR。隐星 P16 获得了 941 分，英特尔核显强劲的解码能力加上的 NVENC 的显卡加速，双管齐下，可以流畅剪辑 4K 的视频。

‏最后，我们还测试了一下常用的建模软件，实测结果如下。i7-13620H 出色的单核多核性能能带来顺畅的建模体验，RTX 4060 的 Cuda 加速则能带来翻倍的效率提升。‏

总结

从我们今天的测试来看，新款隐星 P16 的模具基本没有变化，主要升级点在于处理器从 i7-12650H 升级到了 i7-13620H。同时自带的内存从 4800MHz 升级到了 5600MHz。首发到手价 6299 元，这个价格依旧是很有性价比，很有竞争力的。

对于想以低价畅玩光追 3A 的游戏玩家们来说，不妨趁着首发优惠，前往去七彩虹（Colorful）电脑官方京东自营旗舰店参与新款隐星 P16 的预售。

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