小米智能家庭屏 Pro 8 开启预售： 7500mAh 电池，到手价 749 元

IT之家 8 月 8 日消息，小米智能家庭屏 Pro 8 今日开启预售，目前该产品已上架小米商城、小米有品、京东、天猫等平台，到手价 749 元。

据小米官方介绍，小米智能家庭屏 Pro 8 配备 8 英寸“平板级”高清防反光大屏，支持触控 + 语控；机身采用轻薄一体设计，内置 7500mAh 大电量，支持 15 小时连续播放。

小米智能家庭屏 Pro 8 接入小米 loT 平台，搭配中枢网关可控制 5500+ 智能设备，支持多设备协同联动，内置小爱语音、小米妙享、跨屏通话、红外遥控、蓝牙 Mesh 等功能。

据IT之家此前报道，小米于去年 4 月和 7 月分别推出小米智能家庭屏 10 和小米智能家庭屏 6，两款产品售价分别为 949 元和 349 元，均搭载 MIUI Home 智能家庭中控系统，但是均未配备电池。

小米智能家庭屏 Pro 8 现已在京东小米手机官方旗舰店开启预售，8 月 14 日正式开售，预计 8 月 16 日发货。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。