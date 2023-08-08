【IT之家开箱】华为 MatePad 系列图赏：华为教育优惠送手写笔 便携生产力的最佳模版？

近期，华为开启了华为 MatePad 系列平板的暑期促销活动，完成教育认证，购买指定款产品教育优惠版将获得 599 元手写笔一支。趁此之际，IT之家也为大家带来华为 MatePad 系列图赏。
目前，华为平板家族已经涵盖了从高端到入门所有产品线，包括华为 MatePad Pro系列、华为MatePad Air 系列、华为MatePad 系列、华为MatePad SE 系列、华为MatePad Paper 系列等产品。
IT之家此次拍摄的产品为华为 MatePad Pro系列（12.6 英寸、11 英寸），华为 MatePad Air、华为 MatePad 11 英寸 2023 款、华为 MatePad 2023 款和华为 MateBook E Go。
华为 MatePad Pro系列包括华为 MatePad Pro 12.6 英寸、华为 MatePad Pro 11 英寸，这是华为平板家族的旗舰产品，其拥有最高 120Hz OLED 原色全面屏，10.7 亿显示效果和 P3 广色域。同时，在生态部分，画世界 Pro、跨应用取色等功能还支持 HUAWEI M-Pencil 第二代手写笔。系统交互方面，搭载 HarmonyOS 3，支持 PC 级 WPS、远程 PC、超级终端等。
华为 MatePad Air 搭载了 3:2 生产力屏幕，最高支持 144Hz 刷新率，其拥有 508g 机身，6.4mm 厚度，同样支持 PC 级 WPS、PC 级 CAJViewer，还首发了华为笔记全新的实时语音转写功能。
华为 MatePad 11 英寸 2023 款更适合学生党无纸化学习，其具备柔光版和标准版两个版本可以选择。其中柔光版配备了华为首款纸感柔光屏，防眩光不反光，适合对读写要求较高的同学。系统部分，HarmonyOS 3.1，支持 PC 级 WPS、华为笔记、课程表 FA 卡片、智慧多窗、超级中转站等。
华为 MatePad 2023 款同样有柔光版和标准版两个选择。其搭载 11.5 英寸120Hz 刷新率屏，3:2 显示比例。生态分布和华为 MatePad 11 英寸一样，HarmonyOS 3.1 加持，支持华为笔记 App、错题本等。
最后，如果你对 Win 系统有更强需求，那么可参考华为 MateBook E Go，这是一款搭载 Win11 系统的二合一笔记本，更适合差旅办公、文件处理等移动办公场景。
优惠信息方面，至 9 月 15 日，购买热销产品 HUAWEI MatePad Air、MatePad Pro 11 英寸和 MatePad Pro 12.6 英寸教育优惠版套装，套装内含价值 599 元手写笔一支。
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