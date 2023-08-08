【IT之家开箱】华为 MatePad 系列图赏：华为教育优惠送手写笔 便携生产力的最佳模版？

近期，华为开启了华为 MatePad 系列平板的暑期促销活动，完成教育认证，购买指定款产品教育优惠版将获得 599 元手写笔一支。趁此之际，IT之家也为大家带来华为 MatePad 系列图赏。

目前，华为平板家族已经涵盖了从高端到入门所有产品线，包括华为 MatePad Pro系列、‏‏华为‏‏MatePad Air 系列、‏‏华为‏‏MatePad 系列、‏‏华为‏‏MatePad SE 系列、‏‏华为‏‏MatePad Paper 系列等产品。

IT之家此次拍摄的产品为华为 MatePad Pro系列（12.6 英寸、11 英寸），华为 MatePad Air、华为 MatePad 11 英寸 2023 款、华为 MatePad 2023 款和华为 MateBook E Go。

以颜色说明：华为 MatePad Pro 12.6 英寸（深蓝色）、华为 MatePad Pro 11 英寸（银白色，大圆形镜头模组）、华为 MateBook E Go（黑色）、华为 MatePad Air （白色）、华为 MatePad 11 英寸 2023 柔光版（粉色）、华为 MatePad 2023 柔光版（银色）

华为 MatePad Pro系列包括华为 MatePad Pro 12.6 英寸、华为 MatePad Pro 11 英寸，这是华为平板家族的旗舰产品，其拥有最高 120Hz OLED 原色全面屏，10.7 亿显示效果和 P3 广色域。同时，在生态部分，画世界 Pro、跨应用取色等功能还支持 HUAWEI M-Pencil 第二代手写笔。系统交互方面，搭载 HarmonyOS 3，支持 PC 级 WPS、远程 PC、超级终端等。

华为 MatePad Air 搭载了 3:2 生产力屏幕，最高支持 144Hz 刷新率，其拥有 508g 机身，6.4mm 厚度，同样支持 PC 级 WPS、PC 级 CAJViewer，还首发了华为笔记全新的实时语音转写功能。

华为 MatePad 11 英寸 2023 款更适合学生党无纸化学习，其具备柔光版和标准版两个版本可以选择。其中柔光版配备了华为首款纸感柔光屏，防眩光不反光，适合对读写要求较高的同学。系统部分，HarmonyOS 3.1，支持 PC 级 WPS、华为笔记、课程表 FA 卡片、智慧多窗、超级中转站等。

华为 MatePad 2023 款同样有柔光版和标准版两个选择。其搭载‏‏ 11.5 英寸‏120Hz 刷新率‏屏，3:2 显示比例。生态分布和华为 MatePad 11 英寸一样，HarmonyOS 3.1 加持，支持华为笔记 App、错题本等。

最后，如果你对 Win 系统有更强需求，那么可参考华为 MateBook E Go，这是一款搭载 Win11 系统的二合一笔记本，更适合差旅办公、文件处理等移动办公场景。

优惠信息方面，至 9 月 15 日，购买热销产品 HUAWEI MatePad Air、MatePad Pro 11 英寸和 MatePad Pro 12.6 英寸教育优惠版套装，套装内含价值 599 元手写笔一支。

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