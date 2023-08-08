台积电在美建厂遇阻，当地工会发起请愿反对引进台湾地区工人

IT之家 8 月 8 日消息，台积电是全球最大的芯片制造商，为苹果、高通等多家科技巨头提供芯片。近年来，由于芯片需求增加和供应短缺，台积电计划在美国和德国建立新的工厂，以扩大产能和满足客户需求。然而，这些计划也引发了一些争议和质疑。

台积电在美国亚利桑那州的工厂是其首个在美国境内的工厂，得到了美国政府的支持和补贴。该工厂的目的是为了提高美国在芯片领域的自主性和竞争力，以及创造就业机会。然而，该工厂的建设却遭遇了一些困难和挑战。据报道，该工厂的工程安全存在问题，工期延误，成本超支。原定于 2024 年投产的工厂已经推迟到 2025 年，而且有传言称美国制造的芯片将比台湾地区制造的芯片更贵。

为了加快建设进度和降低成本，台积电打算从台湾地区派遣约 500 名有经验的建筑工人到美国工作。台积电称这些工人有在台湾地区建设类似工厂的经验，可以帮助提高效率和质量。然而，这一举动却遭到了当地工会的反对。工会认为这违背了为美国工人创造就业机会的承诺，并且对美国工人的技能和水平表示不尊重。工会发起了请愿活动，要求参议员和众议院成员阻止台积电申请 EB-2 签证，该工会还建立了一个名为“与美国工人站在一起”的网站，指责台积电食言、侮辱美国工人、并试图剥削廉价劳动力。

IT之家注意到，据《金融时报》报道，台积电还计划在德国萨克森州建立一个新的工厂，这也是基于德国政府提供的补贴和支持。同样地，这个工厂也可能需要从海外招募更多的工人，因为德国也同样面临着技能短缺和人口下降的问题。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。