极米 H6 Pro 4K 投影仪今日预售：1920 CCB 流明，到手价 7499 元

IT之家 8 月 8 日消息，极米 H6 Pro 4K 投影仪今日开启预售，到手价 7499 元，预定送清洁套装、芒果 TV 半年卡等。

据极米官方介绍，这款投影仪第三代投影光源技术“Dual Light 超级混光”，采用硬件级计算光学 “Eagle-Eye 鹰眼”，具有 1920 CCB 超高亮度（相当于友商 2400 CVIA 流明）、DCI-PS 色域、色准 ΔE≈1、自然光谱等，在夜晚暗光下可增强色彩，在白天明亮环境下可提升画面亮度。

IT之家从商品页面获知，该产品还支持杜比视界、真 4K 无损缩放、实时无感梯形校正等功能，配备 4 核心 A73 处理器（MT9669）、4GB 运存以及 64GB 存储空间，搭载哈曼卡顿扬声器，提供 2 年质保。官方称：“该产品距墙 2.8m-3.5m 之间，可以投出 100 英寸无损 4K 画面。”

接口方面，极米 H6 Pro 4K 投影仪提供 2 个 HDMI2.1 接口、一个 AUDIO 耳机接口一个 S / PDIF 光纤接口以及 2 个 USB-A 接口。

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