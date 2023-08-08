Fujitsu 确认明年春季在欧洲停售 PC 业务

IT之家 8 月 8 日消息，日本电子制造商富士通（Fujitsu）已经确认，鉴于公司在 PC 业务上的销售低迷，以及看衰未来发展前景，将于 2024 年春季开始停止在欧洲市场销售 PC。

图源：富士通

富士通的一位发言人告诉 The Register，该公司正在转型为一家“DX 公司”，旨在促进数字化转型并强调可持续性。

富士通经过仔细地思考，最终得出结论：公司将停止涉足整个欧洲的客户端计算设备领域。

富士通表示现有的产品将会继续提供支持，在保修期内的产品也会继续得到相应的维护。

IT之家援引 The Register 媒体报道，富士通表示未来的欧洲业务发展战略，符合“DX 公司”发展目标，重点是培育一个以可持续发展转型为中心主题的业务框架。

这意味着富士通将会在未来 8 个月后，在欧洲市场不再继续销售 LifeBook 笔记本电脑、平板电脑和 Esprimo PC。

富士通表示这项决定仅限于欧洲市场，其它市场不受影响。富士通表示在欧洲市场的重点将转向服务器和存储业务，以及产品相关服务。

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