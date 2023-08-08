九号电动车“机械师 MMAX 110”今晚 8 点开售，首发价 6899 元起

IT之家 8 月 8 日消息，九号电动车新品“机械师 MMAX 110”将于今晚 8 点正式上市，首发价 6899 元起，现已在京东等平台上架。

IT之家从商品页面获知，机械师 MMAX 110 提供“亮岩灰”亮面光感配色以及“曜石黑”哑光雾面配色，配备高性能玛吉斯宽胎、五级可调后减震、TCS 牵引力控制系统、ABS 防抱死系统等，支持 OPD 单踏板模式、HHC 坡道驻车模式等。

机械师 MMAX 110 最大载重达 150KG，采用高强度合金钢车架，官方称，该车经过 1,000,000 次震动测试以及 8,00,000 次冲击耐久测试。

机械师 MMAX 110 车身配备智能光感 LED 矩阵式大灯、一体智能交互大屏、前后转向灯、前后碟刹等，提供 2+4 新国标充电口和插头，续航里程 100km。

智能化方面，机械师 MMAX 110 支持感应解锁 2.0，用户靠近即解锁；坐垫感应 2.0，配备新一代传感器，坐稳再出发；边撑传感器，放下即驻车，抬起自动进入骑行状态；应急骑行模式，可优先保障基本骑行功能。

此外，机械师 MMAX 110 还支持 OTA 无线升级、家庭账号共享、智能终端控车、智能防盗等。

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