中国电信：上半年净利润 202 亿元同比增长 10%，5G 套餐用户渗透率达 73.4%

IT之家 8 月 8 日消息，中国电信发布半年报，中国电信上半年营业收入为 2,587 亿元，同比增长 7.7%；上半年实现归母净利润 201.53 亿元，同比增长 10.2%。中期每股派发现金股利 0.1432 元。

上半年，公司移动通信服务收入继续保持良好增长，达到人民币 1016 亿元，同比增长 2.7%，其中，移动增值及应用收入达到人民币 154 亿元，同比增长 19.4%，5G 套餐用户渗透率达到 73.4%，移动用户 ARPU3 达到人民币 46.2 元，同比增长 0.4%。

中国电信上半年固网及智慧家庭服务收入达到人民币 620 亿元，同比增长 3.6%，其中，智慧家庭业务收入达到人民币 93 亿元，同比增长 15.7%，千兆宽带渗透率达到 20.3%，宽带综合 ARPU4 达到人民币 48.2 元，同比增长 2.1%。

今年上半年，中国电信新签约 5G 2B 商用项目约 6,000 个，同比增长近 80%，累计超过 2 万个；自研 AIoT 物联网平台升级为云原生 3AZ 架构，物联网连接数超过 4.7 亿户；视联网用户规模超过 5,700 万户。

上个月的运营数据显示，中国电信 6 月移动用户数达 4.02 亿户，当月净增 79 万户，当年净增 1073 万户。其中 5G 套餐用户数达 2.95 亿户，当月净增 424 万户，当年净增 2690 万户。

此外，6 月中国电信有线宽带用户数达 1.86 亿户，当月净增 61 万户，当年净增 536 万户。6 月中国电信固话用户数位 1.03 亿户，当月净减少 7 万户，当年净减少 177 万户。

IT之家此前报道，中国移动 6 月客户总数为 9.85 亿户，本月净增客户数为 227.8 万户，5G 套餐客户数为 7.22 亿户。中国联通 6 月“大联接”用户累计达 9.28 亿户，其中 5G 套餐用户累计达 2.32 亿户。

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