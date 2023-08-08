工信部要求开展 App 备案，2024 年 4 月前完成

IT之家 8 月 8 日消息，近日，工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》（以下简称《通知》）。

工信部称，自 2000 年起，依据《互联网信息服务管理办法》（国务院令第 292 号）规定，电信主管部门对从事互联网信息服务的网站开展备案核准工作（即 ICP 备案）。

随着移动互联网快速发展，App 已成为互联网信息服务的重要载体，App 与网站同属于提供互联网信息服务，应按照国家法律法规要求，向电信主管部门参照网站备案的方式履行备案手续，登记实名、网络资源和业务等信息。

▲ IT之家网站底部的备案号

为方便 App 主办者办理备案，App 主办者在填写有关备案材料并实名核验后，由其网络接入服务提供者或应用分发平台通过“国家互联网基础资源管理系统”（即 ICP / IP 地址 / 域名信息备案管理系统，以下简称备案系统），向 App 主办者住所所在地通信管理局在线提交备案申请，App 主办者无需到通信管理局窗口排队办理。

同时，为降低主办者负担，减少信息填报量，App 备案信息沿用了原有网站备案信息，对于已履行网站备案手续的主办者，不需要重新填报主体身份信息，仅需补充 App 有关信息即可。

IT之家从《通知》中获悉，综合考虑 App 主办者、网络接入服务提供者、应用分发平台、智能终端生产企业实际业务情况，《通知》中预留了 10 个月时间作为 App 备案工作的过渡期。

2023 年 9 月至 2024 年 3 月底，《通知》发布前开展业务的 App 向其住所所在地省级通信管理局履行备案手续。2024 年 4 月至 2024 年 6 月底，电信主管部门将组织对 App 备案情况开展监督检查，对仍未履行备案手续的 App 依法进行处置。

《通知》发布后拟开展业务的 App，应先履行备案手续后再开展业务。

《通知》还称，网络接入服务提供者、应用分发平台、智能终端生产企业不得为未履行备案手续的 App 提供网络接入、分发、预置等服务。

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