广深港高铁 8 月 14 日起推出“灵活行”新产品

IT之家 8 月 8 日消息，中国铁路公众号发文宣布，自 2023 年 8 月 14 日起，铁路部门将推出广深港高速铁路跨境运输新产品“灵活行”，凡旅客持票面发到站为福田至香港西九龙站间的有效车票，在办理过一次改签或超过改签时效后，旅客仍可于票面乘车日期当日办理 3 次“灵活行”变更车次手续。

图源中国铁路公众号

旅客选择的“灵活行”列车，仅限往返福田至香港西九龙站间始发终到列车。

IT之家附“灵活行”变更车次规则：

旅客在票面乘车日期当日，且铁路部门有运输能力的前提下， 可办理 3 次“灵活行”变更车次手续 ，选择“灵活行”列车提前或推迟乘车。不办理发到站变更。

旅客办理“灵活行”变更车次手续 ，应不晚于当前票面车次开车后 1 小时，且不晚于所选“灵活行”列车开车前 15 分钟 。

旅客办理“灵活行”变更车次手续， 不可改变车票种类、席位等级 ，仅限办理平价变更车次手续（不产生票价差额）。

旅客办理“灵活行”变更车次手续后， 车票不得退票 。

已换取报销凭证的，办理“灵活行”变更车次手续时， 须交回报销凭证 ；办理“灵活行”变更车次手续后， 可换取新票的报销凭证 。

旅客可通过铁路 12306 网站（含“铁路 12306”手机客户端）、车站售票窗口以及福田、香港西九龙站自动售（取）票机，办理“灵活行”变更车次手续。

旅客办理“灵活行”变更车次手续，需预留充足时间，以便满足香港西九龙站海关“一地两检”有关要求，避免耽误行程。

目前，从深圳往返香港西九龙站的列车每天超过 180 列。

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