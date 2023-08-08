《仙剑世界》最新实机演示发布，高清重构仙剑经典场景

IT之家 8 月 8 日消息，《仙剑世界》最新实机 PV 今日发布。官方表示，《仙剑世界》以高清化技术重构仙剑经典场景，从朦胧清晨到傍晚黄昏，带领少侠梦回让人怀念的江南盛景。

视频截图：

据 IT 之家此前报道，《仙剑世界》预计将于 9 月下旬开启付费测试，预计在今年年底能够正式上线。

游戏介绍：

《仙剑世界》以“万物有灵”作为我们世界的底层设定，构筑了一个“灵”与人类共存的东方幻想世界，穿越奇幻世界，探索万物共处之道。御剑飞行，千幻附灵，在妖灵们的帮助下，少侠们的仙途之路会变得更加顺畅，相信这也是每一位有仙侠梦想的玩家都憧憬的画面。世间所见，如镜花水月，虚空大梦一场，念动咒诀，便可短暂进入精怪的灵海，借助他们的灵力。比如可以借助火灵石灯点翠、借助毛笔精可以笔底生花，万物皆有灵，妖魔也有情深意重者。

为了还原真实的仙侠感，在视觉方面《仙剑世界》以古华夏地图为基础，构建了 384 平方公里大世界，而且可以无缝探索。除了广阔的地图面积，我们还设计了浮空仙山、地底世界，以及独特的相位副本。为了让地图更加栩栩如生，游戏中还使用了一系列的黑科技，包括拟真花海草场风场效果、天气系统、实时物理光影等，使游戏内场景和角色模型更加真实自然，让少侠们可以体验亦梦亦幻的仙剑世界。有些地方听闻不如亲历，迷雾浓重的伏龙山、烟雨朦胧中的苏州城、风光旖旎的归云村等等，静待少侠一一解锁。

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