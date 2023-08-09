雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 耳机发布，售价 799 元起

IT之家 8 月 9 日消息，雷蛇今日发布北海巨妖萌猫版 V2 系列头戴式耳机，售价 799 元起。
IT之家附雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 介绍如下：
加大猫耳设计，萌力拉满
采用 Razer Chroma 幻彩 RGB 技术，打造酷炫多变的个人风格
Razer HyperClear 灵晰技术心形指向麦克风，实现优秀的语音录入性能
Razer TriForce 40 毫米驱动单元，拥有清晰、强劲的音效
7.1 环绕声打造精准的声音定位，有效提升游戏中的感知度
响应式灯光效果，助你在直播中与观众实时互动
混合面料和人造皮革软垫，实现全天候的舒适度和绝佳的隔音效果
雷蛇同时发布雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 BT：
蓝牙 5.2 无线连接，支持游戏模式，提供流畅、低延迟的性能
Razer TriForce 40 毫米驱动单元，打造清晰、强劲的音效
集成式波束成形降噪麦克风，实现极为清晰的语音拾取
仅 325 克的轻量化构造，确保全天使用的舒适度
续航长约 40 小时，感受不间断的沉浸体验
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