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首页 > 数码之家>耳机音频

雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 耳机发布，售价 799 元起

2023/8/9 0:01:50 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 Guaand 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，雷蛇今日发布北海巨妖萌猫版 V2 系列头戴式耳机，售价 799 元起。

IT之家附雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 介绍如下：

  • 加大猫耳设计，萌力拉满

  • 采用 Razer Chroma 幻彩 RGB 技术，打造酷炫多变的个人风格

  • Razer HyperClear 灵晰技术心形指向麦克风，实现优秀的语音录入性能

  • Razer TriForce  40 毫米驱动单元，拥有清晰、强劲的音效

  • 7.1 环绕声打造精准的声音定位，有效提升游戏中的感知度

  • 响应式灯光效果，助你在直播中与观众实时互动

  • 混合面料和人造皮革软垫，实现全天候的舒适度和绝佳的隔音效果

雷蛇同时发布雷蛇北海巨妖萌猫版 V2 BT：

  • 蓝牙 5.2 无线连接，支持游戏模式，提供流畅、低延迟的性能

  • Razer TriForce 40 毫米驱动单元，打造清晰、强劲的音效

  • 集成式波束成形降噪麦克风，实现极为清晰的语音拾取

  • 仅 325 克的轻量化构造，确保全天使用的舒适度

  • 续航长约 40 小时，感受不间断的沉浸体验

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关键词：雷蛇耳机

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