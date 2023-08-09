英伟达发布 RTX 5000/4500/4000 工作站显卡，基于 Ada Lovelace 架构

IT之家 8 月 9 日消息，今天凌晨在世界顶级计算机图形学会议 SIGGRAPH 的舞台上，英伟达 CEO 黄仁勋推出了新款基于 Ada Lovelace 架构的桌面 AI 工作站 GPU 系列。

从今天开始，英伟达将由 BOXX、戴尔、惠普和联想等合作伙伴提供全新的 RTX Ada 工作站解决方案。这些系统最高可配备 RTX 6000 GPU，这是去年发布的旗舰产品，但除此之外，英伟达还将以更实惠的价格推出三款采用相同 Ada 架构的新 GPU——RTX 5000、RTX 4500 和 RTX 4000。

NVIDIA RTX 6000 是去年发布的旗舰级 Ada 显卡，拥有 18176 个 CUDA 核心，48 GB GDDR6X 显存，以及 2.50 GHz 的加速频率。可以提供 91.1 TFLOPs 的单精度浮点运算性能，以及 1458 TFLOPs 的张量运算性能。此外，英伟达还推出了三款新型 Ada 显卡，分别是 RTX 5000、RTX 4500 和 RTX 4000。这些显卡都采用了台积电 4N 工艺制造，具有以下特点：

NVIDIA CUDA 内核：与上一代相比，单精度浮点吞吐量高达 2 倍。

第三代 RT 核心：相比上一代，光线追踪吞吐量提高了 2 倍，并且可以同时进行光线追踪、着色或降噪。

第四代张量核心：相比上一代，AI 训练性能提高了 2 倍，并且支持了 FP8 数据格式。

DLSS 3：借助 AI 的力量，为实时图形带来更高的真实感和交互性。

更大的显存容量：RTX 4000 提供 20 GB GDDR6 显存；RTX 4500 提供 24 GB GDDR6 显存；RTX 5000 提供 32 GB GDDR6 显存。这些显存都支持纠错码技术，可以保证处理大型 3D 模型、渲染图像、仿真和 AI 数据集时不出错。

扩展现实能力：支持高分辨率的增强现实和虚拟现实设备，为创造令人惊艳的 AR、VR 和混合现实内容提供高性能图形。

在性能方面，RTX 5000 Ada 相比 RTX A5500 提高了 3 倍；RTX 4500 相比 RTX A4500 提高了 2.7 倍；RTX 4000 相比 RTX A4000 提高了 1.7 倍。

基于新发布的 4 张新的 GPU，针对企业客户，英伟达还准备了一套一站式解决方案 —— RTX Workstation。支持最多 4 张 RTX 6000 GPU，可以在 15 小时内完成 8.6 亿 token 的 GPT3-40B 的微调。

在价格方面，RTX 5000 Ada 售价 4000 美元（IT之家备注：当前约 28760 元人民币）；RTX 4500 售价 2250 美元（当前约 16178 元人民币）；RTX 4000 售价 1250 美元（当前约 8988 元人民币）。目前，NVIDIA RTX 5000 GPU 已经在 Leadtek、PNY 和 Ryoyo Electro 等合作伙伴处上市销售，而其他两款 GPU 以及搭载最多四块 RTX 6000 GPU 的 NVIDIA RTX 工作站系统将在今年秋季推出。

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