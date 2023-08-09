首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

英伟达发布 RTX 5000/4500/4000 工作站显卡，基于 Ada Lovelace 架构

2023/8/9 8:05:44 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 8 月 9 日消息，今天凌晨在世界顶级计算机图形学会议 SIGGRAPH 的舞台上，英伟达 CEO 黄仁勋推出了新款基于 Ada Lovelace 架构的桌面 AI 工作站 GPU 系列。

从今天开始，英伟达将由 BOXX、戴尔、惠普和联想等合作伙伴提供全新的 RTX Ada 工作站解决方案。这些系统最高可配备 RTX 6000 GPU，这是去年发布的旗舰产品，但除此之外，英伟达还将以更实惠的价格推出三款采用相同 Ada 架构的新 GPU——RTX 5000、RTX 4500 和 RTX 4000。

NVIDIA RTX 6000 是去年发布的旗舰级 Ada 显卡，拥有 18176 个 CUDA 核心，48 GB GDDR6X 显存，以及 2.50 GHz 的加速频率。可以提供 91.1 TFLOPs 的单精度浮点运算性能，以及 1458 TFLOPs 的张量运算性能。此外，英伟达还推出了三款新型 Ada 显卡，分别是 RTX 5000、RTX 4500 和 RTX 4000。这些显卡都采用了台积电 4N 工艺制造，具有以下特点：

  • NVIDIA CUDA 内核：与上一代相比，单精度浮点吞吐量高达 2 倍。

  • 第三代 RT 核心：相比上一代，光线追踪吞吐量提高了 2 倍，并且可以同时进行光线追踪、着色或降噪。

  • 第四代张量核心：相比上一代，AI 训练性能提高了 2 倍，并且支持了 FP8 数据格式。

  • DLSS 3：借助 AI 的力量，为实时图形带来更高的真实感和交互性。

  • 更大的显存容量：RTX 4000 提供 20 GB GDDR6 显存；RTX 4500 提供 24 GB GDDR6 显存；RTX 5000 提供 32 GB GDDR6 显存。这些显存都支持纠错码技术，可以保证处理大型 3D 模型、渲染图像、仿真和 AI 数据集时不出错。

  • 扩展现实能力：支持高分辨率的增强现实和虚拟现实设备，为创造令人惊艳的 AR、VR 和混合现实内容提供高性能图形。

在性能方面，RTX 5000 Ada 相比 RTX A5500 提高了 3 倍；RTX 4500 相比 RTX A4500 提高了 2.7 倍；RTX 4000 相比 RTX A4000 提高了 1.7 倍。

基于新发布的 4 张新的 GPU，针对企业客户，英伟达还准备了一套一站式解决方案 —— RTX Workstation。支持最多 4 张 RTX 6000 GPU，可以在 15 小时内完成 8.6 亿 token 的 GPT3-40B 的微调。

在价格方面，RTX 5000 Ada 售价 4000 美元（IT之家备注：当前约 28760 元人民币）；RTX 4500 售价 2250 美元（当前约 16178 元人民币）；RTX 4000 售价 1250 美元（当前约 8988 元人民币）。目前，NVIDIA RTX 5000 GPU 已经在 Leadtek、PNY 和 Ryoyo Electro 等合作伙伴处上市销售，而其他两款 GPU 以及搭载最多四块 RTX 6000 GPU 的 NVIDIA RTX 工作站系统将在今年秋季推出。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：RTX 5000RTX 4000RTX 4500

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用