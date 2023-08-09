2023 小米雷军年度演讲定档 8 月 14 日：主题为“成长”，时长 3 小时左右

IT之家 8 月 9 日消息，据小米公司消息，2023 雷军年度演讲定档 8 月 14 日（周一）晚 7 点，主题为“成长”。

雷军在微博称，这是其第 4 次年度演讲，想和大家聊聊，过去 30 多年几次关键成长的经历和感悟。

2020 年 8 月 11 日，雷军在小米北京总部举行主题为“相信自己，一往无前”的小米十周年演讲。2021 年和 2022 年，雷军年度演讲继续举办，主题分别为“我的梦想，我的选择”和“穿越人生低谷的感悟”。

IT之家注意到，在去年的年度演讲中，小米同时举办了新品发布会，小米 MIX Fold2 和 Redmi K50 至尊版两款旗舰机登场。今年的年度演讲上，两款旗舰新机小米 MIX Fold3 和 Redmi K60 Ultra 也有望如约而至。

官宣之后，雷军还回答了大家的一些问题，具体如下：

问：第四年演讲了，和往年有什么不同？

答：和前三次最大的不同，第一次走出小米科技园，在北京的国家会议中心举办。现场可以容纳 3500 位观众，非常期待跟大家见面聊。

问：今年打算讲什么？会有哪些新故事、新内容?

答：今年演讲的主题是“成长”，我想跟大家聊聊，我几次重要成长的经历和感悟。今年的内容时间跨度更大，故事也更多。这些内容都是我精心准备的，你一定会觉得有意思。

问: 以后也打算每年都做演讲吗？

答：演讲是跟朋友们深度交流的珍贵机会。只要大家愿意听，我就继续讲下去。

问：演讲准备得怎么样了？

答：要讲好一场演讲，要投入大量的时间和精力。演讲稿还在最后的打磨中，现在看来故事还是有点多，我打算再精简精简 。

问：这次演讲打算讲多长时间？还有什么内容？

答：今年的演讲比前几年更长些。演讲之后是我们的年度新品发布，还会披露我们技术探索的新进展。今年内容也非常多，估计 3 小时左右。请朋友们提前做好准备。

问：除了演讲故事，今年的新品情况怎么样？

答：今年的新品都特别好，我很有信心，相信大家一定会喜欢。

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