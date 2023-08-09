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大光圈长焦变焦：腾龙宣布开发 70-180mm F / 2.8 Di III VC VXD G2 镜头

2023/8/9 11:13:10 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 雨雪载途独立摄影师 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，腾龙今日官宣 “G2”第二代大光圈长焦变焦镜头 70-180mm F / 2.8 Di III VC VXD G2 镜头，新品的广角端最近拍摄距离也从第一代的 0.85m 成功缩短至 0.3m。

腾龙宣布，新款镜头将在 2023 年秋季上市，适用于索尼 E 卡口

IT之家附腾龙 70-180mm F / 2.8 Di III VC VXD G2 镜头简介：

在该产品上，新搭载了腾龙自有 VC（Vibration Compensation）光学防抖机构。在保持轻巧便携的同时，可获得更为稳定的拍摄效果。此外，光学系统在第一代产品 A056 的基础上进行了重新设计，以实现全焦段不妥协的高画质

广角端最近拍摄距离也从第一代的 0.85m 成功缩短至 0.3m，在这种近摄距离下，可以体验镜头带来的别样画面表现。AF 驱动系统中搭载了高速高精度的线性马达对焦机构 VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive），不仅照片，在拍摄视频时亦能发挥特性。并且，70-180mm F2.8 G2 还能使用腾龙独立开发的专用软件 TAMRON Lens Utility 及 TAMRON Lens Utility Mobile，可针对照片和视频等各种拍摄风格进行功能上的自定义设置。A065 采用了重视操控性及耐刮擦性的外观设计，兼具与“G2”相匹配的便携性与实用性。

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关键词：腾龙镜头

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