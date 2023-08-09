【IT之家评测室】讯飞智能办公本 X3 评测：AI 加持的高效商务神器

会议、记录、总结、分析，是当下职场人士每天都要面对的问题。传统的笔记本电脑或平板电脑的确可以满足办公需求，但也带来了一些不便和困扰，比如屏幕刺眼、电池续航不足、重量过重、操作不灵活等。而且这类数码产品在比较正式的会议中会显得不是很得体。有没有一款设备，能够既满足我们的多样化办公需求，又能给我们带来更好的使用体验呢？

一直布局智能办公本市场的讯飞，先前就曾发布了讯飞智能办公本 Air，收获了不少职场人士的好评。而近日发布了定位更加高端的讯飞智能办公本 X3。这款新品集会议录音转写、纸感书写、日程管理、收发邮件、文档编辑、电子书阅读于一体，最令人意外的是，它还搭载了基于讯飞星火认知大模型的 AI 功能，大幅提升工作效率。在本文中，IT之家就来详细介绍一下讯飞智能办公本 X3 的功能和体验。

外观设计

讯飞智能办公本 X3 的包装就相当品质感。打开后先是一块木质纹理的封面，彰显着它高端商务产品的风范。

讯飞智能办公本 X3 拥有 10.65英寸E Ink 墨水屏，300ppi 高清显示，屏占比高达 87%。E Ink 墨水屏是一种模拟纸张显示效果的电子显示技术，它不需要背光灯，只有在内容变化时才需要消耗电力。这样就可以保护我们的眼睛，避免长时间使用屏幕造成的视疲劳和眼干涩。同时，也可以大幅延长电池续航时间。

右上方电源键支持指纹解锁，厚度仅为 5.4mm，重量仅为 415g。

机身侧面与背板一体成型，采用了铝合金磨砂材质，拿在手里相当轻薄有质感，同时也增加了机身的强度和耐用性。外观设计简洁大方，符合商务人士的审美。

包装内附赠了一个原装素皮套，进一步改善握持手感。可以轻松放入公文包或文件夹中，随时随地拿出来使用。

讯飞智能办公本 X3 上方有一排麦克风阵列，配合在顶部和底部的各四枚，实现了 360 度拾音，并能通过 360 度雷达图显示声源方向，提升说话人识别准确率。官方称会议中的普通话实时转写准确率高达 98%，并可根据声纹区分不同说话人，实现分角色转写。

讯飞智能办公本 X3 此次还联合 Wacom 带来了定制款磁吸式无源电磁笔，弹性纤维笔尖，笔尾橡皮擦，拥有超低延迟，带来了纸感书写体验。

不仅如此，讯飞智能办公本 X3 还搭载了扫描摄像头，纸质文档或手写笔记，拍一下立刻就能转录成 PDF 电子档。

顶部接口方面，讯飞智能办公本 X3 拥有一个 USB-C 接口、电源指纹一体式按键和一个 SIM 卡插槽。可以插 4G 卡实现随时上网，也可以插 MicroSD 卡扩展存储。

包装内配件为卡针、USB-C 数据线和无源磁吸手写笔。

灵动条设计

从主页看过去，讯飞智能办公本 X3 的主页主要被分为三个部分，分别是笔记、日程、阅读和底部的“灵动条”设计。前面三个都是很好理解的，最下方这个灵动条是干什么的呢？

所谓灵动条是一条位于屏幕底侧的触控条，可以通过滑动或点击来实现不同的功能。比如可以通过灵动条快速翻页，解决了墨水屏翻页慢的难题；从左往右滑可以呼出星火大模型，进行问题查询、资料查找等；从右往左滑则可以打开快速便签。

最引人注目的，莫过于机器内置的讯飞星火认知大模型了。如今 AI 大模型风头正盛，我们也可以用过讯飞智能办公本 X3 免费体验一下。我们可以通过手写、打字或语音输入的方式提问。

例如我这边请它帮我写一篇关于超导体发展的讲话稿，它很快就有模有样地写出来了，质量非常高。

我还问了一些没有标准答案的问题，例如“如果你要准备一场会议的招待，然后桌面上只有 7 杯茶，但却来了 8 个领导，你要怎么办？”讯飞星火认知大模型也给出了不错的回答。

一个小小的灵动条，就集合了快速翻页、快速便签和 AI 大模型等多种效率功能，堪称讯飞智能办公本 X3 设计的点睛之笔了。

笔记功能

讯飞智能办公本 X3 本身是一款纸感书写设备。所以最重要的是它手写输入和手写识别的体验，讯飞为它配备了一支 Wacom 定制的磁吸电磁笔，无需充电，舒适的握持感，弹性纤维笔尖，精心调校的屏笔摩擦，笔者在书写时的确感觉非常顺滑跟手。笔尾自带橡皮擦功能，修改起来也更加方便。

灵动笔功能是讯飞智能办公本 X3 的一个创新点。在顶栏处可以将笔从钢笔模式切换至灵动笔模式，然后我们就可以任意对笔记中的文字进行套索、画五角星或者画圈操作了。

如果对着笔记内容画圈的话，就可对内容进行移动、剪切、复制、清除、加入日程待办等，增强对于手写内容的编辑能力，实现笔记模块与日程模块的联动。

此外还可以召唤 AI 助手，实现划词搜索的功能。什么生僻词、概念不懂的，可以直接划词搜索，它借助星火大模型能力，能立刻生成相关解释，文本内容还可直接插入笔记。

讯飞智能办公本 X3 的核心功能之一，就是它的会议记录功能。它利用科大讯飞的核心语音识别技术和星火大模型能力，能实现了实时录音转文字，并且是永久免费的。无论是线上还是线下会议，只要打开办公本的会议模式，就可以将会议全程录音，并将会上说的话实时转换成文字自动记录下来。这样就不用担心错过任何重要信息或者漏掉任何细节。其次，它支持分角色转写。根据声纹和声源方向，区分不同说话人，并实现分角色转写，说话人可实时编辑姓名，方面后期复盘会议内容。

笔者最喜欢的功能，是顶栏的 AI 助手。开启后就可以进行要点挖掘、语篇规整和会议纪要。

首先是要点挖掘。我们在会议录音转写的同时，可以在办公本下方手写重点，会后回顾时 AI 自动根据手写重点，进行关注点的选择和全文数据挖掘，挖掘出具有关联性的会议内容。这样就可以从海量信息中找出我们感兴趣或者重要的部分，进行深入探索和学习。

AI 助手还有一个非常强大的功能，就是语篇规整。平时我们会议时如果是脱稿的，势必会有很多语气词和逻辑错误。而语篇规整功能则可以对转写文本自动去除口语化词汇，提炼重组语句，进一步润色文本。这样就可以将一长篇口水稿，一键精简为一份书面会议记录，会后无需我们手动整理，直接就可以分享给老板、同事。

除了语篇规整，讯飞智能办公本 X3 还能够对自动录音转写的会议记录，智能提炼成一份会议纪要。从而实现 2 小时会议内容，5 分钟快速掌握，大幅提升我们理解会议重点的效率，帮我们快速抓住会议关键内容。既省去了大量会后手动整理会议纪要的精力，也方便高效对齐开会信息。

日程功能

对于商务人群来说，每天的日程都是非常繁重的，一份清晰的日程单才能让工作安排有条不紊。讯飞智能办公本 X3 的第二个功能板块“日程”正是为此而生的。它的基础功能就和市面上大部分的 To-Do List 软件一样，可以一条一条地把需要的工作通过手写识别的方式列出来。

如果在笔记中想要将笔记中的一句话设置为接下来的话待办事项，也可以用灵动笔在笔记前画圈，就可以将本行内容插入日程待办中；如果我们画五角星的话，就可以设为重点日程，在关注星栏目中着重处理。这个小功能减少了来回切换页面的麻烦，对于日程繁忙的商务人士来说很实用。

周报是困扰很多职场人士的负担，而讯飞智能办公本 X3 则能借助星火大模型能力帮我们一键生成周报。AI 会在日程栏目中，基于标注的日程、待办、关注星的内容智能一键生成周报。这样就可以省去我们手动撰写周报的时间和精力，让我们的工作更加轻松高效。

阅读功能

讯飞智能办公本 X3 不仅是一款高效办公设备，也是一款大屏电纸书。它拥有讯飞 + 当当两大书城的近百万正版图书资源，讯飞书城及导入的书籍支持云同步，借助读写客 App，办公本、手机、电脑端可实现多端同步。也支持自由导入 pdf、epub、txt、mobi 等常见电子书格式，都可以在讯飞智能办公本 X3 上阅读。

众所周知，讯飞有着很深厚的语音转文字、文字转语音的技术底蕴。所以讯飞智能办公本 X3 自然也提供了 AI 听书功能。基于讯飞语音合成 4.0 技术打造，无论是中文还是外文书籍，都可以通过听书方式来享受。听书功能还可以调节语速、音量、音色等参数，满足不同的听书偏好。

除了看书以外，讯飞智能办公本 X3 还内置了新闻模块，既可以实时更新，也支持一键缓存，断网也能继续浏览，对于经常需要坐飞机出行的商务人士来说，也能及时获得最新消息了。

总结

在IT之家这一段时间的体验中，讯飞智能办公本 X3 给了我们非常深刻的印象。它巧妙地将“手写记录”这一朴素的需求与 AI 技术相结合，为办公效率带来了质的变化。在手写输入时，AI 可以进行手写转文字识别；在开会时，AI 可以实现高准确率的多人语音转文字；在会后，AI 可以帮我们整理归纳会议内容；在一周的工作结束后，AI 可以帮我们生成周报。如果有想撰写的稿子，也可以让星火认知大模型帮我们写。可以说 AI 贯彻了讯飞智能办公本 X3 使用体验的始终，为商务人士的工作效率带来了质的提升。

IT之家了解到，讯飞智能办公本 X3 将于 8 月 9 日正式开售，届时是还有个开箱大升级，对这款产品感兴趣的话不要错过。

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