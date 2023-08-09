【IT之家开箱】讯飞智能办公本 X3 图赏：护眼墨水屏，轻薄有质感

科大讯飞近日发布了智能办公本 X3，主打“出口成章，跃然纸上”，在继承了系列墨水屏护眼特性的基础上，进一步强化了机身做工，将受众瞄准了高端商务人群。IT之家已经拿到这款新品，在本文就为大家带来开箱图赏。

讯飞智能办公本 X3 的包装就相当品质感。打开后先是一块木质纹理的封面，彰显着它高端商务产品的风范。

讯飞智能办公本 X3 拥有 10.65英寸E Ink 墨水屏，300ppi 高清显示，屏占比高达 87%。支持指纹解锁，厚度仅为 5.4mm，重量仅为 415g。

机身侧面与背板一体成型，采用了铝合金磨砂材质，拿在手里相当轻薄有质感。

包装内附赠了一个原装素皮套，进一步改善握持手感。

讯飞智能办公本 X3 上方有一排麦克风阵列，配合在顶部和底部的各四枚，实现了 360 度拾音，并能通过 360 度雷达图显示声源方向，提升说话人识别准确率。官方称会议中的普通话实时转写准确率高达 98%，并可根据声纹区分不同说话人，实现分角色转写。

讯飞智能办公本 X3 此次还联合 Wacom 带来了定制款磁吸式无源电磁笔，弹性纤维笔尖，笔尾橡皮擦，拥有超低延迟，带来了纸感书写体验。

不仅如此，讯飞智能办公本 X3 还搭载了扫描摄像头，纸质文档或手写笔记，拍一下立刻就能转录成电子档。

顶部接口方面，讯飞智能办公本 X3 拥有一个 USB-C 接口、一电源指纹一体式按键和一个 SIM 卡插槽。可以插 4G 卡实现随时上网，也可以插 MicroSD 卡扩展存储。

包装内配件为卡针、USB-C 数据线和无源磁吸手写笔。

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