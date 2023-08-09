类魂 ARPG 游戏《匹诺曹的谎言》正式完成制作，9 月 19 日正式发售

IT之家 8 月 9 日消息，韩国 NEOWIZ 旗下 Round8 工作室开发的“魂 LIKE”游戏《匹诺曹的谎言》（Lies Of P）即将在今年 9 月 19 日发布，官方今日宣布，该游戏已经正式完成制作，进入压盘阶段。

▲ 图源 《匹诺曹的谎言》官方游戏海报

该游戏将登陆 PS5、PS4、Xbox One、Xbox Series X|S、PC 平台，首发将加入 Xbox Game Pass。

▲ 图源 《匹诺曹的谎言》官方游戏截图

▲ 图源 《匹诺曹的谎言》官方游戏截图

《匹诺曹的谎言》共有 30 多种武器部件，可以组合出上百种武器，如刀枪剑斧等。此外，该游戏不包含多人玩法内容，是纯粹的单人类魂作品，致敬宫崎英高，而且这款游戏共有 3 种不同结局，需要玩家自行探索。本作游戏总监崔智元之前在采访中表示，他相信《匹诺曹的谎言》的视觉灵感在游戏领域是独一无二的。

IT之家经过查询得知，《匹诺曹的谎言》是单人游玩的类魂游戏，根据古典童话《木偶奇遇记》改编，讲述了一段残酷的黑暗童话，故事设定在 19 世纪到 20 世纪初的贝尔・埃科夫时代。玩家将扮演匹诺曹，为了成为人类而踏上旅程。

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