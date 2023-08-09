讯飞推出智能电纸书 X3 / X3Pro：10.65 英寸墨水屏、支持手写笔，4799 元起

IT之家 8 月 9 日消息，讯飞今日推出新款智能电纸书 X3 / X3Pro，目前已上架电商平台，售价 4799 元起。

IT之家汇总该款智能电纸书参数信息：

讯飞智能电纸书 X3 搭载八核处理器，4GB+64GB 存储配置，配备 10.65 英寸墨水屏，300 ppi，分辨率 1920x2560。

该款智能电纸书重量约为 415g，厚度 5.4mm，支持指纹解锁，支持双频 WiFi 和蓝牙 5.0；内置 4200mAh 电池，支持 20W 快充；支持 Wacom 磁吸电磁笔，内置 8 个麦克风，拥有更大的收音范围。

讯飞智能电纸书 X3 首次支持灵动条设计，基于讯飞星火大模型，支持会议纪要、语篇规整、划词搜索，支持 12 种方言、7 种外语、16 个行业词库；内置读写客 App 支持数据多端同步。

讯飞智能电纸书 X3 支持 4G 全网通网络，搭载文档扫描摄像头，可连续扫描拍摄纸质文档，可识别手写文字。

讯飞智能电纸书 X3 Pro 相较于 X3 将存储配置升级到了 4GB+128GB，并配有笔芯套装，内含 5 根替换笔芯。





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