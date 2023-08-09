AMD Radeon PRO W7900 工作站显卡开始上市：48GB 显存，38999 元

IT之家 8 月 9 日消息，AMD 今年上半年发布的 Radeon PRO W7800/7900 工作站显卡现已在京东第三方店铺上架，W7900 售价 38999 元，W7800 售价 28999 元。

Radeon PRO W7900 海外售价 3999 美元（当前约 28913 元人民币），Radeon PRO W7800 为 2499 美元（IT之家备注：当前约 18068 元人民币）。

IT之家附 Radeon PRO W7000 系列显卡介绍信息如下：

据介绍，AMD Radeon PRO W7000 系列显卡采用了世界上首个基于 AMD 先进小芯片（Chiplet）设计的工作站 GPU 架构，可提供真实的多任务处理性能和难以置信的能效。该全新显卡系列还是首个具备支持 DisplayPort 2.1 的 AMD Radiance Display Engine 的专业工作站 GPU，可提供卓越的视觉体验、更高的分辨率和比以往更多的可用色彩。

AMD Radeon PRO W7900 显卡旨在为严苛工作负载而设计，拥有 61 TFLOPS（FP32）峰值单精度性能，可在 SPECviewperf 2020 基准测试中提供 1.5 倍的更强几何性能。它还具有 48GB 的 GDDR6 显存，是前代显卡 32GB 内存容量的 1.5 倍。AMD Radeon PRO W7800 显卡则专为繁重的工作负载而设计，拥有 45 TFLOPS（FP32）峰值单精度性能和 32GB GDDR6 显存。

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